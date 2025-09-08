Al via i lavori di riqualificazione alla Casa della Salute di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Parte questa settimana il cantiere di riqualificazione della Casa della Salute di Montenero di Bisaccia, con un investimento di quasi un milione di euro destinato a migliorare spazi e servizi per cittadini e operatori sanitari. Per consentire l’avvio dei lavori, gli ambulatori saranno temporaneamente spostati al primo piano della struttura.

L’intervento, che si concluderà tra l’8 e il 10 settembre, non comporterà interruzioni delle attività: l’ASReM garantisce che tutti gli ambulatori continueranno a funzionare regolarmente, assicurando assistenza senza disagi. L’obiettivo è creare ambienti più funzionali e confortevoli, a vantaggio di pazienti e personale.