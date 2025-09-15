Al via il “Bonus Psicologo 2025”: un aiuto concreto per la salute mentale

MOLISE. Negli ultimi anni, parlare di disagio psicologico in Italia ha smesso di essere un tabù. Quello che un tempo era visto come un segnale di debolezza oggi è riconosciuto come un bisogno legittimo di cura e supporto. La pandemia ha accelerato questo cambiamento culturale, mettendo in luce quanto la salute mentale sia fondamentale non solo per il benessere individuale, ma anche per la vita sociale e lavorativa del Paese.

In questo contesto si inserisce il Bonus Psicologo 2025, una misura emergenziale che quest’anno mette a disposizione 9,5 milioni di euro per sostenere le sessioni di psicoterapia. Si tratta di un contributo fino a 1.500 euro per persona, con importo variabile in base all’Isee. Il bonus non è solo un sostegno economico: rappresenta anche il riconoscimento di un diritto fondamentale, quello di accedere a cure psicologiche senza barriere economiche, e testimonia la crescente consapevolezza sociale sull’importanza di chiedere aiuto.

«Credo si possa dire che è superato il timore e lo stigma di andare dallo psicologo», osserva Giancarlo Marenco, Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte e Vicepresidente CNOP. «I giovani soprattutto hanno sdoganato questa possibilità e non hanno timore di rivendicare di aver bisogno di sostegno nei momenti di difficoltà».

Gli studi condotti sulla precedente edizione del bonus confermano effetti concreti: meno giornate di lavoro perse, riduzione del ricorso improprio al pronto soccorso e minore uso non necessario di psicofarmaci. Un dato che conferma quanto il sostegno psicologico possa avere un impatto reale sulla vita quotidiana delle persone e, più in generale, sulla società.

Tuttavia, come sottolinea Marenco, il bonus resta uno strumento temporaneo ed emergenziale. Il vero cambiamento strutturale passerà dall’approvazione della legge sullo Psicologo di Assistenza Primaria, ferma in Parlamento dal novembre 2023. Questa normativa prevede l’inserimento dello psicologo all’interno dei servizi territoriali di base, garantendo un accesso diffuso, tempestivo e capillare, prevenendo la cronicizzazione dei disturbi psicologici e riducendo il ricorso a soluzioni farmacologiche improprie o al pronto soccorso.

Anche il Cnop accoglie con favore l’avvio del bonus, ma la presidente Maria Antonietta Gulino richiama l’attenzione sull’importanza di costruire servizi di psicologia accessibili e di prossimità, capaci di intercettare i bisogni crescenti della popolazione. «È fondamentale – afferma Gulino – garantire una presa in carico appropriata, soprattutto per i giovani, e offrire strumenti concreti di prevenzione, affinché il sostegno psicologico diventi parte integrante della salute pubblica».

Un capitolo cruciale riguarda le scuole. «Lo sportello psicologico non può essere un privilegio, ma un presidio stabile e accessibile per ogni scuola: i ragazzi ci stanno chiedendo aiuto, dobbiamo rispondere con responsabilità e continuità», afferma la presidente del Cnop, Gulino. Le richieste di supporto da parte degli studenti sono in crescita, ma il numero di professionisti presenti nelle scuole resta insufficiente: nel 2025 solo 350 psicologi potranno essere finanziati a fronte di oltre 8.000 istituti.

Nel frattempo, gli studenti si fanno portavoce della loro esigenza, con iniziative come la campagna “Chiedimi come sto”, mentre le proposte di legge sul tema rimangono ferme in Parlamento. «Investire nel benessere psicologico scolastico significa rafforzare l’intero sistema educativo – sottolinea Gulino – È una scelta di responsabilità verso le nuove generazioni».

Da oggi, lunedì 15 settembre sarà possibile presentare domanda sul portale Inps. Ogni beneficiario riceverà un codice univoco da utilizzare presso i professionisti aderenti e dovrà effettuare almeno una seduta entro 60 giorni dall’accoglimento della domanda, pena la decadenza del beneficio. L’obiettivo è chiaro: fornire un accesso rapido e strutturato al sostegno psicologico, senza ostacoli burocratici.

In un Paese dove il numero di persone che dichiarano di soffrire di ansia, depressione o stress cronico continua a crescere, misure come il Bonus Psicologo non sono solo un sostegno economico, ma un segnale culturale potente: riconoscere il disagio, investire sulla salute mentale, e promuovere una società più consapevole e resiliente.