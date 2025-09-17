Ancora guasti per la Santa Lucia: passeggeri trasferiti sul Capri Jet

TERMOLI-ISOLE TREMITI. Ancora noie per la motonave Santa Lucia. Dopo il guasto al motore avvenuto il 1° settembre, anche oggi, mercoledì 17, la motonave diretta verso le Isole Tremiti, è dovuta rientrare a Termoli per problemi tecnici. A bordo c’erano 79 passeggeri e 8 veicoli, costretti a interrompere la traversata.

Immediata la segnalazione alla Capitaneria di Porto di Termoli.

Per non lasciare i viaggiatori a terra, la compagnia Nlg ha predisposto il trasferimento verso le Tremiti con il Capri Jet, che prenderà il largo non appena completata la corsa programmata. La motonave rientrerà a Termoli senza passeggeri, dove sarà sottoposta a controlli e riparazioni.

Nonostante l’inconveniente, i passeggeri potranno raggiungere le Tremiti in sicurezza, evitando disagi eccessivi, mentre la compagnia e la Capitaneria monitorano attentamente la situazione.