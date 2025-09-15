Antonacci: “Vivete l’emozione del primo giorno come energia positiva”

GUGLIONESI. “Uno degli appuntamenti più sentiti e ricchi di emozione per la nostra comunità è, senza dubbio, l’inizio del nuovo anno scolastico”. Così il sindaco di Guglionesi, Leo Antonacci agli studenti.

“In questo periodo, un po’ tutti i protagonisti sono attraversati da una particolare attesa che, inevitabilmente, si trasforma in ansia e trepidazione- continua Antonacci- A tutte le studentesse e a tutti gli studenti, dalla scuola dell’infanzia fino al liceo, rivolgo un invito: vivete l’emozione e l’ansia del primo giorno come energia positiva, come desiderio di scoprire, apprendere e, soprattutto, di socializzare.In un’epoca in cui il contatto umano si fa sempre più raro, il tempo trascorso tra i banchi rappresenta una preziosa occasione per scambiare un sorriso, un’opinione, un dibattito, una pacca sulla spalla.

Ricordate: “Chi trova un amico trova un tesoro”.

Permettetemi di ringraziare di cuore la nostra dirigente, Patrizia Ancora, per l’impegno e la dedizione profusi nella crescita della nostra scuola, e per tutto ciò che ancora farà, forte delle sue competenze, della sua determinazione e della sua visione progettuale, ottimamente coadiuvata dal personale di segreteria ed ATA.

Un augurio speciale va a tutto il corpo docente: il vostro ruolo è centrale nella formazione delle future generazioni. La vostra capacità di appassionare, innovare, catturare l’attenzione e trasmettere il sapere è fondamentale e va di pari passo con la curiosità e la sete di conoscenza dei nostri ragazzi.

Come due binari che procedono paralleli, sono certo che il viaggio che sta per iniziare sarà ricco di esperienze e soddisfazioni per tutti.Grazie, davvero, per ciò che fate ogni giorno, con passione e dedizione. Buon anno scolastico 2025/26!”.