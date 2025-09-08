Arriva l’ordinanza sulla gestione degli animali domestici

COLLETORTO. Un nuovo tassello si aggiunge alla gestione degli animali domestici nel Comune di Colletorto. Dopo la revisione dell’avviso del 28 agosto e la successiva comunicazione del primo settembre, il sindaco Cosimo Damiano Mele ha firmato l’ordinanza sindacale n. 37 del 5 settembre 2025, volta a contrastare il randagismo e promuovere una convivenza responsabile tra cittadini e cani. Il provvedimento stabilisce obblighi precisi per i proprietari e detentori di cani: iscrizione all’anagrafe canina e microchippatura entro il secondo mese di vita, comunicazione della nascita dei cuccioli entro quindici giorni, divieto di cessione prima dei sessanta giorni e raccomandazione alla sterilizzazione per prevenire gravidanze indesiderate.

I cani dovranno essere custoditi in ambienti sicuri e recintati, non lasciati liberi in spazi non protetti, e condotti in luoghi pubblici con guinzaglio non superiore a un metro e mezzo, accompagnati da una museruola. È obbligatorio raccogliere e smaltire correttamente le deiezioni, pena sanzioni da 25 a 900 euro, raddoppiabili in caso di reiterazione. L’ordinanza vieta maltrattamenti, abbandoni, esche avvelenate e interventi chirurgici non curativi come il taglio di coda e orecchie. La vigilanza sarà affidata alla Polizia Municipale, alle Forze dell’Ordine e alle Guardie Zoofile, con particolare attenzione alle aree rurali. Questo intervento normativo rappresenta un passo concreto verso una comunità più civile e rispettosa, rafforzando l’impegno collettivo per la tutela della salute pubblica e del benessere animale.