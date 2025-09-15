Arrivi e partenze nell’Arma: l’incontro alla sezione Anc

TERMOLI. Passaggio di consegne che si consuma in questi minuti, nella sua effettività, tra il comandante uscente e quello subentrante, al vertice della compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Termoli. Per il tenente colonnello Alessandro Vergine, che lascia al prossimo capitano Leonardo Di Pierno, una giornata di ultimo commiato, con incontri istituzionali, tra cui quello alla sezione di Termoli dell’Anc, i Carabinieri in congedo, ospitati oltretutto nell’ex caserma di via Martiri della Resistenza, accompagnati dal comandante di stazione di Termoli, Alfonso Grande.

A fare gli onori di casa, il presidente Filippo Cantore e il generale Antonio Di Iulio, proprio l’alto ufficiale ha aperto l’incontro: «Con nulla di preparato, voglio ringraziare questa visita, tanto apprezzata da tutti noi. Essa dimostra quanto il comandante di una compagnia sia legato, come dico io, a doppio filo con quella che è la parte nobile della città. Una persona che lascia il servizio attivo e si ritrova in una struttura come questa, gestita dall’Associazione Nazionale Carabinieri, ha un valore doppio.

Innanzitutto, è un saluto a una carissima persona che io conoscevo già, anche se per interposta persona. Parlo di Alessandro, che in passato ha lavorato alle dipendenze di mio fratello Mario, e di cui avevo già sentito parlare. Quando è arrivato a Termoli, ho subito detto: “è una persona che sa fare il suo lavoro” – e così è stato.

Questo mi fa immensamente piacere, perché con Alessandro ho avuto una bellissima amicizia, e mi ha permesso di vivere in prima persona tutti i momenti più importanti della vita dell’Arma durante il suo servizio qui. Ci tenevo a dire queste parole, perché gli voglio bene, e credo che tutti noi vogliamo bene a un ufficiale dei Carabinieri che si è fatto valere, rispondendo alle esigenze della comunità termolese.

È quindi un piacere che, prima che Alessandro lasci la città, ci sia questo scambio di affetto nei suoi confronti tra l’Arma, qui rappresentata dal colonnello, e la comunità.

Oggi un colonnello è comandante di una compagnia territoriale, mentre ai tempi miei c’erano i capitani che venivano trasferiti per comandare un reparto operativo. Questo cambiamento indica chiaramente che la città di Termoli e il suo circondario hanno bisogno di persone con provata esperienza.

Un ufficiale come Alessandro garantisce professionalità nella gestione di uomini, mezzi e materiali, rispondendo alle necessità della comunità e assicurando che tutto funzioni al meglio. La presenza di ufficiali di questo livello è fondamentale per mantenere sicurezza e efficienza su tutto il territorio della compagnia dei Carabinieri.

Alessandro, con tutto il cuore e con l’affetto che sai quanto ti voglio, ti auguro il meglio. Sei stato un grande punto di riferimento per noi, sia nella vita post-caserma, sia durante il servizio con l’Arma.

Grazie di cuore per tutto quello che hai fatto e che sicuramente continuerai a fare. Tra le altre cose, come ti ho già promesso, verrò a trovarti a Matera, dove sarai il comandante di una struttura investigativa. Questo dimostra quanto la tua professionalità sia riconosciuta e apprezzata, soprattutto nell’ambito della polizia giudiziaria, uno degli aspetti più delicati del nostro lavoro.

Al nuovo comandante della compagnia, i miei auguri più cari. Potrai fare affidamento su tutti noi, che apparteniamo a questa bella realtà termolese. Sicuramente avrai tra i tuoi numeri di telefono il mio, quello del presidente e di tutti coloro che ti hanno conosciuto e stimato. Quando avrai bisogno, qui ci sarà un gruppo di persone pronto a supportarti, seguendo la migliore tradizione.

Quindi, in bocca al lupo.

Il comandante uscente Vergine: «Grazie a voi veramente. L’abbraccio che ho dato al Signor Generale Di Giulio voglio che sia considerato come un abbraccio a tutti voi, e vi ringrazio perché questa è una sezione viva, attiva e partecipata.

Io ho avuto esperienze in Sicilia e in tanti altri posti, e devo dire che questa sezione è speciale: veglia, partecipa e si fa sentire. Non è qualcosa di scontato, non è persa, ma vive davvero. Quindi grazie di cuore, perché ci siete e continuate a essere attivi.

Adesso colui che è noto, come direbbe qualcuno, il “martellatore”, ha trovato anche più attivi del previsto… ma va bene così. Dovete tenervi pronti e organizzati, altrimenti… beh, sapete come va!

Quindi, ancora una volta, grazie di cuore per la vostra presenza e il vostro impegno».

Per Cantore: «Sono veramente di parte, perché il colonnello è stato il mio comandante di compagnia, il mio primo comandante presso la stazione, e quindi ho avuto l’onore di conoscerlo direttamente.

Non l’ho sempre detto, nemmeno direttamente, ma le parole che gli rivolgevo erano chiare: “Guardi, lei è troppo bravo”. Parole che significavano molto, per tanti aspetti e per tante cose.

Questo è un riconoscimento speciale: un comandante di stazione che si rivolge al comandante di compagnia e gli dice che è “troppo bravo”.

Sono quindi doppiamente onorato: perché è stato il mio comandante di compagnia e perché oggi è qui in questa città. La verrò a trovare anche io a Matera».

Infine, Di Pierno: «Voglio anche ringraziare il colonnello Vergine, con il quale ho trascorso giorni bellissimi di affiancamento. Quei pochi giorni mi hanno dato molto più di quanto potessi immaginare: in termini di nozioni, indicazioni, disposizioni e consigli. È stata davvero una miniera di esperienza».