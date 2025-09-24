Assemblea pubblica in città contro il genocidio a Gaza

TERMOLI. Dibattito profondo e variegato, promosso da cittadini e realtà sociali e associative, quello di questa sera, al Café de Paris, oggi al centro dell’attualità politica e movimentista cittadina.

Dopo il flash mob del 6 settembre e la protesta cittadina di lunedì scorso, questa sera il Café de Paris ha ospitato un’assemblea pubblica partecipata e intensa, di giovani e meno giovani di Termoli.

Iniziativa nata per dare continuità alle azioni sul territorio, promosse sotto l’urgenza di rompere l’impotenza che il genocidio in corso provoca, con l’intento di raccontare non solo la morte, ma anche la vita quotidiana in Palestina: una vita segnata da decenni di occupazione, apartheid e sperimentazione delle più aggressive pratiche capitalistiche. “Senza una Palestina libera, nessuno sarà davvero libero” è uno dei messaggi emersi con forza.

Durante l’assemblea sono intervenute realtà sociali molto variegate, ma anche cittadini e cittadine comuni, tutti accomunati dalla volontà di dare continuità al movimento che si è espresso lunedì 22 settembre con lo sciopero generale nazionale. In tutta Italia, decine di piazze hanno preso parola contro il genocidio e le complicità dei governi occidentali. Anche a Termoli, il corteo lungo il corso cittadino ha mostrato che la mobilitazione è viva e radicata.

La discussione ha toccato diversi punti: come organizzare le energie emerse, come costruire una rete territoriale stabile, come far conoscere campagne come quella del Bds (Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni) e come continuare a denunciare le responsabilità politiche ed economiche che alimentano l’apartheid israeliana.

La prossima tappa è già fissata: il 4 ottobre a Roma, manifestazione nazionale contro il genocidio in Palestina. Il gruppo termolese parteciperà con una delegazione e invita chiunque voglia unirsi a prendere contatto e contribuire all’organizzazione della trasferta.

Altri incontri sono in programma. Il percorso continua, con l’obiettivo di costruire una mobilitazione permanente, capace di informare, coinvolgere e agire. Perché la Palestina non è una causa lontana: è una ferita aperta che ci riguarda tutti.