TERMOLI. Si susseguono i messaggi di buon anno scolastico, a intervenire anche il senatore Costanzo Della Porta: «Domani, 15 settembre 2025, le scuole in Molise riapriranno le porte agli studenti con entusiasmo e speranza. A tutti voi, ragazze e ragazzi molisani, ma anche a tutti gli studenti d’Italia: che sia un anno di crescita vera, in cui imparare non solo libri e formule, ma anche a credere in voi stessi, nei vostri sogni, nelle vostre comunità.

Un grazie di cuore agli insegnanti, al personale scolastico e alle famiglie: il vostro impegno è ciò che rende possibile tutto questo.

Avanti con coraggio, curiosità, e con la consapevolezza che ogni giorno a scuola è un passo verso il futuro».