Barchette di carta colorate di pace al porto di Termoli

TERMOLI. Porto di Termoli, barchette di carta e colori della pace: il flash mob per la Global Sumud Flotilla.

Un pomeriggio carico di simboli e di voci, quello andato in scena oggi pomeriggio al porto di Termoli. Decine di persone si sono ritrovate per sostenere la Global Sumud Flotilla, la missione internazionale che sta portando aiuti umanitari a Gaza, in un clima sospeso tra preoccupazione e speranza.

Le barchette di carta, distribuite e lasciate galleggiare nell’aria e sull’acqua, hanno raccontato meglio di tante parole il senso dell’iniziativa: la fragilità dei diritti umani, la forza della solidarietà. Attorno a questo gesto, associazioni territoriali, cittadini, realtà ecclesiastiche e formazioni politiche hanno costruito un momento collettivo di testimonianza.

Non sono mancate adesioni di rilievo: tra tutte quella dell’Anpi nazionale, con il messaggio del presidente Gianfranco Pagliarulo, e il sostegno di Emergency, che con la nave Life Support affianca la flottiglia come osservatore e supporto medico-logistico.

Dal porto di Termoli è arrivato anche un messaggio politico netto. Gli organizzatori hanno chiesto al governo italiano di rompere il silenzio, garantire protezione diplomatica agli equipaggi e mettere in discussione gli accordi con Israele se dovessero verificarsi episodi di violenza contro la missione.

Scandite parole che hanno trovato applausi convinti: «Cessate il fuoco immediato, aiuti umanitari senza limiti, una prospettiva diplomatica che costruisca una pace giusta e duratura».

A dare forza visiva al flash mob, le t-shirt bianche indossate dai partecipanti e i colori della pace intrecciati a quelli della Palestina. Ma più di tutto è stato il silenzio iniziale, interrotto solo dallo sciabordio delle onde, a imprimere il senso di un impegno civile che non vuole restare invisibile.

Richiamata, infine, l’attenzione sul ruolo dei giornalisti che in Palestina rischiano la vita per raccontare il conflitto, invitando anche l’informazione locale a farsi carico della responsabilità di dare voce a chi lotta per la verità.