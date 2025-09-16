Bartolomeo Milano “in servizio” nel Consolato in India

LARINO-BANGALORE. Inizia il mandato di Giandomenico Milano al Consolato Generale a Bangalore, in India. Nato a Latisana (Udine), classe 1980, ma cresciuto a Larino, il dottor Milano si laurea in Scienze Politiche con indirizzo in Affari Internazionali e dell’Unione Europea nel 2005 all’Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. Completa successivamente un diploma post–laurea in Studi Diplomatici e un Master di secondo livello in Peacekeeping and Security Studies presso l’Università di Roma “Roma Tre”.

Prima di intraprendere la carriera diplomatica, matura esperienze professionali in ambito internazionale e di cooperazione, lavorando presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo e a progetti in Vietnam e in Russia.

Nel 2011 entra al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dove opera presso la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, all’Ufficio Medio Oriente, fino al 2013. Dal 2013 al 2017 è Vice-Capo Missione presso l’Ambasciata d’Italia in Sri Lanka; dal 2017 al 2019 ricopre il ruolo di Capo dell’Ufficio Politico, Stampa e Cultura dell’Ambasciata d’Italia in Etiopia; dal 2019 al 2021 è Capo dell’Ufficio Politico e delle Relazioni con l’Asean presso l’Ambasciata d’Italia in Indonesia.

Rientrato a Roma, dall’agosto 2021 è nuovamente assegnato alla Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, dove ricopre il ruolo di Vice Capo dell’Ufficio Medio Oriente.

L’11 agosto scorso ha assunto l’incarico di Console Generale d’Italia a Bangalore, con giurisdizione consolare sugli Stati di Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh e sul Territorio dell’Unione di Puducherry. (aise)