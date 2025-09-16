Bocciato il progetto di discarica nella ‘Cava Bianchi’ tra Apricena e Poggio Imperiale

LESINA. La Regione Puglia ha respinto il progetto di discarica presentato dalla ditta GS Srl, previsto nella cosiddetta “Cava Bianchi”, situata nel territorio di Poggio Imperiale ma con possibili ripercussioni anche sui comuni vicini di Apricena e Lesina.

Ad annunciare la notizia è stato il sindaco di Poggio Imperiale, Alessandro Liggieri, in una diretta social insieme al primo cittadino di Apricena, Antonio Potenza.

“Il nostro territorio ha il bacino estrattivo più grande del Sud Italia e qualcuno aveva pensato bene di portare qui milioni di metri cubi di rifiuti di ogni genere. Ma grazie a un lavoro di squadra questo progetto è stato rimandato al mittente”, ha dichiarato Liggieri.

Sulla stessa linea le parole di Potenza: “Oggi scriviamo una pagina importante per il nostro territorio e dimostriamo ancora una volta la serietà di chi rappresenta le istituzioni. A volte facciamo battaglie di campanile, ma oggi abbiamo mostrato di essere una vera squadra. Nelle nostre cave vogliamo soltanto ricchezza per il territorio e sviluppo ecosostenibile. Molte cave in disuso sono state ripristinate con terreno vegetale e con materiali di scavo. Non c’è economia, non c’è denaro che tenga di fronte alle tematiche ambientali e, soprattutto, alla salute dei cittadini, che resta la priorità di ogni amministrazione pubblica”.