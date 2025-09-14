TERMOLI. Boicottaggio e mobilitazione: le proposte di azioni concrete per Gaza dalla piazza di Termoli.

«Una grande risposta degli abitanti del territorio alla chiamata in solidarietà con il popolo palestinese e la Global Sumud Flotilla: questo si è visto ieri sera in Piazza Monumento a Termoli, con la partecipazione di oltre duecento persone al presidio per chiedere la fine del genocidio e dell’assedio a Gaza, lanciato in pochissimi giorni e senza il sostegno di grandi organizzazioni», commenta Again for Palestine.

«I ministri del governo e i capi dell’esercito israeliano sono chiari nel loro intento: eliminare fisicamente la popolazione di Gaza, attraverso bombe, fame e deportazioni. Ma il loro piano si estende anche ai territori occupati della Cisgiordania, che già vivono sotto un durissimo sistema di apartheid.

La grande iniziativa umanitaria della Global Sumud Flotilla punta a rompere un assedio che a Gaza dura da oltre vent’anni. La popolazione di Gaza non ha accesso al suo mare e non controlla i suoi confini di terra. Non ha nessun modo di comunicare con l’esterno. Altre missioni solidali ci hanno provato negli anni, spesso fermate con la violenza dalla marina militare israeliana (10 morti nel 2010).

I nostri governi fanno dichiarazioni vuote, ma non agiscono in nessun modo per aiutare la popolazione di Gaza, neppure mandando aiuti umanitari. La pulizia etnica dei palestinesi non si fermerà finché Israele avrà il sostegno politico ed economico internazionale di cui gode oggi.

Per questo ieri in piazza abbiamo chiesto anche la fine di ogni complicità del nostro stato, che vende armi a Israele, ospita e protegge con soldi pubblici i soldati israeliani in “vacanze di decompressione” in Italia, arresta gli attivisti palestinesi in Italia su ordine di Israele, addestra i piloti dell’IDF e tramite l’ENI si prepara a fare miliardi di profitti estraendo il gas dai giacimenti in mare a largo di Gaza.

La serata è stata arricchita e colorata dalla partecipazione di tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazze, che hanno hanno espresso la loro creatività disegnando cartelli, bandiere, slogan e tanti cocomeri, ormai simbolo internazionale della Palestina e della sua lotta per la giustizia.

Tanti si chiedono “Cosa posso fare per Gaza?”. Come forma concreta di azione abbiamo rilanciato dalla piazza la proposta del boicottaggio come atto di pressione nonviolenta per chiedere alle aziende direttamente coinvolte nelle politiche di apartheid e genocidio di mettere fine alla loro complicità. Tra le altre: Coca Cola, McDonald’s, Reebok, Carrefour, i prodotti della casa farmaceutica TEVA (che beneficia di un mercato vincolato e impone i suoi prezzi ai cittadini palestinesi, e si è pubblicamente schierata con lo Stato e l’esercito israeliano sia con dichiarazioni che con aiuti concreti).

Chi vuole approfondire obiettivi e campagne di boicottaggio trova tutte le informazioni su www.bdsitalia.org.

Chiediamo a tutti gli abitanti di mantenere alta l’attenzione e di essere pronti a mobilitarsi nelle prossime settimane durante il viaggio della Flotilla. Nei prossimi giorni vogliamo convocare un’assemblea cittadina per organizzare le prossime tappe di questo movimento.

La piazza ha anche rilanciato lo sciopero generale proclamato dall’Unione Sindacale di Base per la fine dell’assedio a Gaza (https://tinyurl.com/597vtwcx) e la manifestazione nazionale del 4 ottobre a Roma, per la quale partiranno alcuni autobus anche dal Molise. Restate sintonizzati. @againforPalestine».