“Bonus Libri di Testo”, a Termoli domande dal 13 ottobre

TERMOLI.L’assessore all’Istruzione Mariella Vaino comunica che sul sito istituzionale dell’Ente, a seguito della delibera n.293 del 15 settembre del 2025, la Regione Molise ha approvato il “Bonus Libri di Testo” per l’anno scolastico 2025/2026.

I destinatari del bonus “Libri di Testo” sono gli studenti iscritti alle scuole secondarie di Primo Grado e di Secondo Grado che sono residenti nel Comune di Termoli, gli studenti appartenenti a nuclei familiari che presentino un Isee in corso di validità rientrante nelle seguenti fasce:

Fascia 1 da 0 euro a 10632,94 euro

Fascia 2 da 10632,95 a 15748,78 euro

La richiesta del Bonus può essere presentata dal soggetto esercitante la responsabilità genitoriale, dagli studenti maggiorenni se iscritti e frequentanti, nell’anno scolastico corrente, le istituzioni scolastiche e formative secondarie di primo e di secondo grado.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 13 ottobre prossimo sul sito istituzionale del Comune di Termoli, www.comune.termoli.cb.it , accedendo tramite Spid o con Cie nella sezione che si trova in home page e contrassegnato in blu “Richiesta bonus libri di testo anno scolastico 2025/2026”.

Per ulteriori informazioni e delucidazioni si rimanda all’allegato oppure è possibile contattare l’Ufficio Istruzione del Comune di Termoli al numero telefonico 0875.712503-514 oppure inviare una mail al seguente indirizzo: ginadascenzo@comune.termoli.cb.it (Responsabile del procedimento Gina D’Ascenzo).