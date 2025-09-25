Borse di studio agli studenti eccellenti e mozione contro la guerra in Palestina a Ururi

URURI. Giornata intensa e significativa per la comunità di Ururi, che ha celebrato il talento dei propri giovani e ha preso posizione su un tema di drammatica attualità internazionale.

Durante una cerimonia ufficiale, sono state consegnate le borse di studio agli studenti selezionati dal locale istituto scolastico per i risultati eccellenti e la condotta esemplare. Un riconoscimento che premia l’impegno, la serietà e la passione di ragazze e ragazzi che rappresentano il futuro della comunità. La sindaca, Laura Greco, ha espresso profonda gratitudine alle famiglie, al dirigente scolastico e agli Insegnanti che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso di crescita. “Questi riconoscimenti non sono solo un premio al merito – ha dichiarato – ma un incoraggiamento a proseguire con responsabilità e dedizione il cammino formativo”.

Nella stessa seduta, il Consiglio comunale ha approvato una mozione che condanna con fermezza le azioni belliche di Israele contro il popolo palestinese, definendole come atti di genocidio. Il documento esprime solidarietà al popolo palestinese, vittima di una tragedia umanitaria senza precedenti, e richiama la comunità internazionale al dovere di intervenire per fermare le violazioni dei diritti umani. I consiglieri comunali hanno osservato un minuto di silenzio in segno di rispetto per le vittime civili e come gesto di condanna verso ogni forma di guerra.

Il Consiglio ha inoltre auspicato una risoluzione pacifica e definitiva del conflitto, così come di tutte le guerre che insanguinano il mondo. “Come comunità – ha sottolineato il Sindaco – crediamo nei valori della pace, del rispetto e della solidarietà. I nostri giovani, con il loro esempio, ci ricordano che il futuro si costruisce con dialogo, giustizia e responsabilità.”

Una giornata che ha unito il riconoscimento del merito alla voce della coscienza civile, riaffermando l’impegno di Ururi per una società fondata su valori condivisi e universali.