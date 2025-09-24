Box ittici al porto: si sta decidendo come assegnarli

TERMOLI. A distanza di quasi 16 mesi dalla loro inaugurazione, non ancora vengono formalmente assegnati i box ittici per i pescatori al porto di Termoli.

Inaugurata all’inizio di giugno 2024, l’area dei box ittici del porto di Termoli attende ancora l’assegnazione ufficiale degli spazi agli operatori del settore. Il Comune di Termoli, titolare della concessione demaniale, sta definendo le modalità di attribuzione dei locali, mentre l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha rilasciato la relativa licenza di concessione demaniale e l’autorizzazione Zes per la realizzazione e la gestione dell’intero compendio.

Sono 44 gli spazi disponibili, ciascuno di 15 metri quadrati, consegnati alle associazioni Armatori Pesca del Molise e Federcoopesca, che dispongono anche di un ufficio dedicato ciascuna. All’interno dell’area portuale sono stati predisposti diversi magazzini, un’area parcheggi, servizi igienici e due locali destinati al coordinamento delle attività.

L’intera zona è stata oggetto di una profonda riqualificazione: oltre ai magazzini per gli operatori della pesca, sono stati realizzati nuovi parcheggi, servizi igienici, locali per il coordinamento, scale di sicurezza, nove nuove bitte e un defibrillatore a servizio della struttura. I lavori, avviati nel giugno 2023, hanno comportato un investimento complessivo di 587mila euro.

Emanuele Bracone