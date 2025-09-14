Buona la prima sullo Zenit, i passeggeri sono entusiasti al ritorno dalla Croazia

TERMOLI. La riapertura della linea marittima Termoli–Croazia ha regalato ai viaggiatori un’esperienza che molti hanno definito “unica” e “indimenticabile”. Dopo anni di attesa, la prima traversata ha avuto il sapore di un vero e proprio evento, vissuto da chi era a bordo come un viaggio che va oltre lo spostamento: un incontro con il mare, con la storia e con nuove possibilità.

Sin dalla partenza, l’atmosfera era carica di emozione. I passeggeri raccontano il momento dell’imbarco come un rito collettivo, quasi simbolico, che segnava la ripartenza di una rotta tanto attesa. C’era chi viaggiava spinto da motivazioni spirituali, chi desiderava raggiungere le amate città croate, chi semplicemente cercava un’esperienza diversa, fatta di vento, onde e orizzonti.

Durante la traversata di ritorno, resa confortevole dalle ottime condizioni meteo e dalla velocità media di 32 nodi, il mare Adriatico ha offerto il meglio di sé. Dal ponte si potevano ammirare scorci infiniti di blu, mentre i racconti dei compagni di viaggio intrecciavano storie personali e aspettative. Per molti, la sensazione era quella di tornare a far parte di un flusso antico, che unisce da sempre le due sponde dell’Adriatico.A rendere questo viaggio ancora più speciale è stata anche la presenza di un equipaggio preparato e accogliente, formato in gran parte da personale locale. Un segnale importante per una città che vive prevalentemente di turismo e che trova proprio in iniziative come questa nuove prospettive di crescita e occupazione.

La soddisfazione dei passeggeri non è stata solo per la rapidità e la sicurezza del viaggio – garantite dai nuovi sistemi di bordo – ma per l’esperienza in sé: un percorso che sa di scoperta e rinascita.

Le destinazioni croate sono state percepite non solo come mete, ma come parte di un cammino speciale: un intreccio di cultura, natura e tradizione che ha reso questo primo viaggio un’occasione da ricordare.

L’armatore Domenico Guidotti, che ha creduto fortemente in questo progetto, si è detto “entusiasta” dopo oltre 4-5 anni di stop: «È un lavoro partito un anno e mezzo fa – ha spiegato – abbiamo ripreso la storica linea Termoli–Ploče. La soddisfazione è grande, sia per il risultato tecnico che per la risposta dei passeggeri».

Per chi era a bordo, non si è trattato semplicemente di salire su una nave: è stato vivere un’esperienza esclusiva, capace di restituire a Termoli il ruolo di vera porta dell’Adriatico, aprendo nuove strade al turismo e regalando al territorio l’energia di una rinascita condivisa.