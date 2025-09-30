Calamità naturali: nuovo escavatore dei Vigili del fuoco

CAMPOBASSO. Ieri e oggi, presso la cava di materiale inerte dismessa situata in località Colle Serano (Campobasso) – messa a disposizione per l’occasione dalla proprietà – si è svolta la presentazione al personale del Gruppo Operativo Speciale (Gos) del nuovo escavatore cingolato in dotazione alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise, assegnato al Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso.

Il mezzo, dal peso superiore ai 160 quintali, è equipaggiato con una vasta gamma di attrezzature intercambiabili che ne consentono l’impiego in molteplici scenari di intervento in caso di calamità: smottamenti, rimozione di detriti da torrenti e canali di scolo, crolli di edifici causati da incendio, esplosione, cedimento strutturale o eventi sismici. Grazie alle pinze frantumatrici di cui è dotato, l’escavatore può inoltre essere impiegato per l’abbattimento controllato di strutture edilizie pericolanti. Questo nuovo mezzo va ad arricchire ulteriormente il parco “movimento terra” della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise, già dotata di attrezzature e mezzi con caratteristiche complementari per la rimozione e movimentazione di materiali quali fango, terreno, macerie e altri detriti.

Alla due giorni di formazione ha preso parte il personale in possesso di patente dei Vigili del Fuoco di IV categoria con estensione alla conduzione di “Macchine Operatrici (Movimento Terra)” proveniente dai Comandi dei Vigili del Fuoco di Campobasso e Isernia, in quanto il Gruppo Operativo Speciale Macchine Movimento Terra (Gos-Mmt) del Molise, in caso di impiego su scenari emergenziali su tutto il territorio nazionale, è composto da uomini e mezzi in possesso della specifica formazione provenienti da entrambi i Comandi.

Considerato il crescente utilizzo di questi mezzi e i sempre più frequenti scenari emergenziali, spesso legati ai rapidi cambiamenti climatici in atto, il Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso, di concerto con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise, è costantemente impegnato nella promozione della formazione di personale abilitato Gos attraverso appositi corsi a livello regionale, al fine di garantire una risposta sempre più efficace e tempestiva in caso di calamità improvvise sul territorio regionale e nazionale.