Campagna vaccinale: intesa tra medici di base e Regione Molise

MOLISE. È stato siglato l’accordo integrativo tra il Sindacato Nazionale Autonomo Medici (Snami) Molise e la Regione Molise per disciplinare la partecipazione dei medici di medicina generale alla campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026.

Secondo quanto riferito dal sindacato, l’intesa riconosce il ruolo centrale dei medici di famiglia nella prevenzione e conferma le condizioni economiche e organizzative in linea con le richieste avanzate da Snami.

Il presidente regionale, Federico Di Renzo, ha commentato: “Abbiamo raggiunto un accordo equilibrato che valorizza il lavoro dei medici e rafforza la rete territoriale. La vaccinazione resta uno strumento imprescindibile per la sanità pubblica e questo accordo ci permette di svolgere al meglio il nostro compito”.