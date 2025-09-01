Campi devastati dalla grandine a Guglionesi, Aristotile sollecita la richiesta per stato di calamità

GUGLIONESI. Il maltempo di sabato scorso, con la violenta grandinata che ha colpito il basso Molise, ha danneggiato soprattutto gli agricoltori di Guglionesi e per questo, oggi, scende in campo il circolo dem guglionesano: «Il 30 agosto, una violenta grandinata ha devastato le nostre campagne, distruggendo interi raccolti di ortaggi, uva e olive. I nostri agricoltori hanno visto mesi di duro lavoro annientati in pochi minuti. Questa non è solo una perdita economica, ma un attacco al cuore della nostra identità e delle nostre tradizioni.

L’agricoltura è il pilastro della nostra comunità, non solo un’attività economica. È il fondamento della nostra cultura e della nostra storia, e garantisce la nostra sovranità alimentare.

Per questo motivo, oggi 1^ settembre 2025, il gruppo Guglionesi Progressista con il nostro consigliere Pino Aristotele, ha presentato una richiesta urgente al Comune per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Per questi motivi abbiamo chiesto al sindaco e alla Giunta comunale di farsi portavoce a tutti i livelli regionale e provinciale di agire subito per sbloccare i fondi necessari a sostenere i nostri agricoltori e aiutarli a ripartire. È il momento di dimostrare il nostro sostegno a chi ogni giorno coltiva e fa vivere la nostra terra».