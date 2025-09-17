Candidatura in “finale”: «Prova tangibile che Termoli può competere con le grandi realtà italiane»

TERMOLI. Arrivano le dichiarazioni di grande soddisfazione per aver centrato la finale. «Dopo qualche ora di attesa per l’esito, finalmente possiamo dirlo: Termoli è tra le quattro finaliste per diventare Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027 e tutta la città può finalmente sognare in grande».

“Il percorso è iniziato e la nostra città ha finalmente preso consapevolezza delle proprie straordinarie potenzialità”, esultano il sindaco di Termoli Nico Balice e il presidente del Macte Paolo De Matteis Larivera, visibilmente emozionati per questo importantissimo traguardo. “Non è solo un riconoscimento del lavoro fatto, è la prova che Termoli può competere con le grandi realtà italiane. Il nostro territorio ha un’anima artistica che merita di essere raccontata al mondo intero”.

Una sfida a quattro per il titolo più ambito. La giuria nazionale, guidata dall’architetta e curatrice Lorenza Baroncelli, ha scelto il nostro dossier “Traiettorie contemporanee” insieme ad altri tre progetti d’eccellenza: Alba (Cn) – «Le fabbriche del vento», Foligno-Spoleto (Pg) – «Foligno-Spoleto in Contemporanea», Pietrasanta (Lu) – «Essere arte. O dell’umanità dell’arte»

Il momento della verità si avvicina. Ora arriva il bello: il 16 ottobre la nostra squadra si trasferirà a Roma per presentare dal vivo il progetto che ha conquistato la giuria. Sarà l’occasione per mostrare tutta la passione e la visione che animano “Traiettorie contemporanee”.

Entro il 30 ottobre conosceremo il verdetto finale. In palio c’è molto più di un milione di euro: c’è la possibilità di trasformare per sempre il volto culturale della nostra amata Termoli.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dai sindaci di Casacalenda, Sabrina Lallitto e Civitacampomarano, Paolo Manuele che hanno partecipato all’evento di presentazione pubblica del dossier di candidatura, e da gran parte degli altri Sindaci molisani confermando il sostegno dell’intera regione.

Tutti insieme verso il traguardo. Per condividere questa straordinaria avventura con ogni termolese, abbiamo attivato i nostri profili Instagram e Facebook ufficiali @termoli2027. Qui troverete il dietro le quinte, le emozioni del team, gli aggiornamenti in tempo reale e tutto quello che c’è da sapere su questa corsa verso un sogno che può diventare realtà.

Da oggi sarà disponibile il video completo della presentazione e i teaser ufficiali da condividere sui social per far sentire il calore di tutta la comunità.

“Vogliamo che ogni cittadino si senta protagonista di questa sfida”, spiega l’assessore comunale alla Cultura Michele Barile, “Termoli ha dimostrato di avere il cuore, la storia e la visione per competere ai massimi livelli. Ora tocca a noi dimostrare che quando una comunità ci crede davvero, i miracoli possono accadere.”

«Non è solo una candidatura: è l’occasione della vita per far brillare la nostra città nel panorama nazionale dell’arte contemporanea. Termoli, il futuro inizia adesso!», sottolineano i promotori dell’iniziativa.