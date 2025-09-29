Casa dei diritti chiede più educazione e supporto

TERMOLI. Oggi, 29 settembre 2025, la Casa dei diritti vuole focalizzare la sua attenzione su una vicenda accaduta a Vasto nel 2023 e riportata all’attenzione da Termolionline: si tratta del caso di una ragazza, allora tredicenne, la quale fu convinta da un’amica a fumare uno spinello per poi recarsi a casa di due ragazzi (tredicenne e quindicenne). Il finale di questa vicenda purtroppo dà spazio alla tragicità: la ragazza fu violentata e, nel frattempo, il tutto venne filmato, per poi essere divulgato sulle chat di WhatsApp e Instagram.

Gli effetti di questo episodio ebbero conseguenze gravi sull’adolescente, che a causa dell’umiliazione fu costretta a cambiare città, scuola e vita.

Sono sempre più numerosi i casi di stupro tra i minori in Italia, negli ultimi anni con divulgazioni di materiale pedopornografico sui social; la Casa dei diritti oggi vuole mandare un messaggio: più educazione emotiva e sessuale nelle scuole. La nuova generazione sta subendo un collasso emotivo che non può più passare inosservato, c’è urgenza di educare i ragazzi al rispetto del prossimo in quanto saranno gli adulti di domani.

Si tratta di violenze fisiche e psicologiche che restano impresse nella mente della vittima, creando problemi a livello relazionale e invalidando la vita di quest’ultima. Molti sono i casi di coloro che non denunciano le violenze per paura di non essere credute o ascoltate, a causa dell’imbarazzo o del senso di colpa che sviluppano in seguito. Senso di colpa che scaturisce dalla paura e dal pensiero inconscio di essere in qualche modo colpevoli dell’accaduto.

La Casa dei diritti offre un centro di ascolto per tutti i casi di violenza, affrontando insieme alla vittima il percorso di guarigione fisica ed emotiva, dando un supporto concreto.

Contattaci:

Numero verde 800.661.501

E-mail: tiascolto@lacasadeidiritti.it

Instagram: lacasadeidiritti_