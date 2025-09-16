Castelmauro senza i Padri Pallottini: sgomento tra i fedeli

CASTELMAURO. Sconcerto e incredulità nella comunità di Castelmauro per l’improvvisa partenza dei Padri Pallottini, avvenuta all’indomani dei festeggiamenti della Madonna della Salute.

A confermare la notizia è stato il sindaco Flavio Boccardo, che ha raccolto l’amarezza dei cittadini. «La popolazione è profondamente dispiaciuta – ha dichiarato –. Le feste di settembre, dal 7 al 10, si sono svolte in un clima di grande armonia, coinvolgendo tutte le generazioni. La presenza dei Padri Pallottini è stata determinante nel rafforzare il senso di comunità e la partecipazione».

Secondo molti fedeli, i religiosi «sono stati pastori vicini, capaci di riaccendere la fiamma della fede nelle anime castelmauresi con iniziative che hanno fatto riscoprire la bellezza dell’amore di Dio».

La sorpresa è stata quindi ancora più forte quando, l’11 settembre, il paese ha appreso che i Padri Pallottini avevano lasciato la parrocchia «senza spiegazioni, senza preavviso e senza neppure un saluto».

La comunità, colpita e amareggiata, chiede ora risposte chiare: «Conoscendo la dedizione dei Padri Pallottini – affermano i cittadini – non avrebbero mai interrotto la loro missione in questo modo. Per questo chiediamo spiegazioni e continueremo a far sentire la nostra voce».