«C’è una cosa che distingue un dottore da un grande medico: l’umanità»

TERMOLI. C’è una cosa che distingue un medico da un Grande Medico: l’umanità.

Non bastano la tecnica, lo studio e l’esperienza se non sono accompagnati da empatia, amore e passione verso il prossimo.

Queste qualità appartengono al chirurgo Antonio Vallo, così come a tutti i colleghi che operano presso il reparto di Chirurgia dell’ospedale di Termoli. Non è soltanto un professionista stimato, ma un uomo che sa farsi vicino ai pazienti e alle loro famiglie con discrezione e sensibilità.

Ho avuto modo di capirlo in prima persona: ha operato una persona a me molto cara in un intervento durato quasi sette ore. Ore interminabili, in cui l’ansia e la speranza si alternavano senza tregua. Alla fine, oltre al successo dell’operazione, è rimasta la consapevolezza di aver incontrato un medico che non si limita a curare, ma che si prende cura.

Il dottor Vallo non ha guardato l’orologio: ha dimostrato che la medicina non è solo mestiere, ma vocazione. Ha chiamato perfino di notte per farci avere notizie, per dare conforto, per non lasciarci soli in un momento così difficile. Un gesto che racconta molto più di tante parole: racconta la sua dedizione e la sua attenzione autentica per le persone.

Un chirurgo così non guarisce soltanto il corpo, ma lenisce paure, ansie e fragilità.

E in un tempo in cui spesso si parla di sanità con toni critici, è giusto riconoscere e ringraziare chi, come lui, restituisce dignità e speranza a questa professione.

«Grazie, dottor Vallo, per la sua professionalità, per la sua umanità e per il grande cuore che mette nel suo lavoro quotidiano a Termoli». I ringraziamenti della famiglia Di Salvio.

Alberta Zulli