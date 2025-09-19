Censimento, operatori di Termoli a lezione in Prefettura

CAMPOBASSO. Nella mattinata di ieri, giovedì 18 settembre, presso il Salone di rappresentanza di questo Palazzo del Governo, si è svolto un evento di formazione tenuto dall’Istat – Ufficio Regionale di Censimento – Molise.

L’iniziativa, rivolta agli operatori degli Uffici Comunali di Censimento dei Comuni di Campobasso, Bojano, Termoli, Vinchiaturo e Castelmauro, si inserisce nell’ambito delle attività di rilevazione del censimento della popolazione e delle abitazioni per l’anno 2025.

Il Prefetto di Campobasso, in apertura dei lavori, ha sottolineato l’importanza del lavoro di rilevazione statistica, essenziale per fornire ai decisori istituzionali elementi necessari ad orientare la relativa azione di governo nell’interesse della comunità.

La responsabile dell’Ufficio regionale di censimento, la dottoressa Graziella Fusaro, ha ringraziato la Prefettura di Campobasso per la proficua collaborazione e ha confermato la cooperazione tra i componenti della rete territoriale di censimento.