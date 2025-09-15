Chirurgia innovativa: il dottor Verzaro arriva al Cardarelli

CAMPOBASSO. Il team medico dell’Asrem si amplia: il dottor Roberto Verzaro ha siglato il contratto con l’Asrem, portando con sé la sua specializzazione in chirurgia generale e mininvasiva.

Il professionista, con alle spalle una lunga esperienza a Roma e Milano, prenderà servizio domani, 16 settembre 2025, e lavorerà presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso, dedicandosi in particolare alla chirurgia robotica. Un elemento chiave per l’innovazione dei servizi sanitari regionali e un rinforzo strategico per la sanità molisana.

“L’arrivo del dottor Verzaro rappresenta un passo significativo per il miglioramento dell’offerta sanitaria in Molise – ha commentato il direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo – Resta fondamentale investire in professionalità altamente specializzate, che possano elevare il livello delle cure e introdurre tecnologie all’avanguardia. Proprio la chirurgia robotica è una branca che intendiamo sviluppare sempre più per offrire ai nostri pazienti interventi meno invasivi e con tempi di recupero più rapidi. La direzione strategica dell’Asrem continua a lavorare per attrarre talenti come il dottor Verzaro, convinta che il futuro della sanità molisana passi attraverso l’innovazione e l’alta specializzazione”.