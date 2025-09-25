Ciclovia Adriatica, Primiani (M5S): “Lavori bloccati e fondi a rischio: interrogazioni in Regione e Parlamento”

TERMOLI. Il tratto di Petacciato della ciclovia Adriatica rischia di bloccare la continuità dell’opera, a ribadirlo è stato il consigliere regionale del M5S, Angelo Primiani: «Ho da poco presentato un’interpellanza indirizzata al presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, per chiarire la situazione della pista ciclabile di Petacciato, tratto della Ciclovia Adriatica finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, oggi a rischio per il parere negativo della Soprintendenza e lo stop sancito dalla conferenza dei servizi convocata dal Comune di Termoli, capofila del progetto. Sullo stesso tema, con il supporto dell’onorevole Roberto Traversi, chiederemo in parallelo chiarimenti urgenti anche in Parlamento, tramite un’interrogazione.

Da quanto mi risulta, occorreva adottare una variante per superare alcune criticità del progetto originario, ma l’iter è di fatto paralizzato, come evidenziato recentemente anche da alcuni articoli di stampa e confermato dallo stesso sindaco di Petacciato in un incontro pubblico in cui ha paventato il rischio di restare l’unico Comune costiero molisano senza un percorso ciclabile completo.

Mentre sul tratto nord verso Montenero di Bisaccia il cantiere procede, con la realizzazione ex novo del ponte sul Trigno e il collegamento fino alla pineta di Petacciato marina e al torrente Mergolo, resta irrisolto l’anello mancante dalla rotatoria di Petacciato marina fino al confine con Termoli, divenuto il punto unico di interruzione del “corridoio” ciclabile.

Parliamo di un’opera strategica per turismo sostenibile e mobilità lenta, finanziata per oltre 20 milioni di euro. La mancata conclusione dei lavori entro il 30 giugno 2026 comporterebbe però la perdita dei fondi e un grave danno di immagine per la Regione.

La Giunta è a conoscenza delle criticità? Ma soprattutto cosa intende fare per garantire la realizzazione del tratto mancante? Serve un’assunzione di responsabilità immediata: la Regione deve fare la sua parte per sbloccare l’opera e assicurare al Molise il proprio segmento di Ciclovia Adriatica».