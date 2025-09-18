“Cimitero per gli animali d’affezione”, la proposta di Guglionesi Progressista

GUGLIONESI. Guglionesi, una mozione per un luogo di memoria e rispetto: nasce l’idea del cimitero per gli animali d’affezione.

Un segnale di civiltà e sensibilità arriva dalla politica locale di Guglionesi, dove il Pd locale e il gruppo civico “Guglionesi Progressista” hanno presentato una mozione congiunta per istituire un’area dedicata alla sepoltura degli animali d’affezione. La proposta, che va oltre la semplice richiesta di un servizio, si pone l’obiettivo di creare un vero e proprio luogo di memoria e rispetto per i compagni a quattro zampe che hanno fatto parte delle famiglie del paese.

La mozione, frutto di un lavoro sinergico tra le due forze politiche, evidenzia un’attenzione crescente verso il legame profondo che unisce le persone ai propri animali. L’idea è quella di offrire ai cittadini un’alternativa dignitosa all’attuale normativa, che spesso prevede la cremazione o lo smaltimento degli animali defunti, e di riconoscere il loro ruolo all’interno del tessuto sociale e affettivo delle comunità.

L’iniziativa, se approvata, non si limiterebbe a destinare un’area alla sepoltura, ma ambirebbe a trasformarla in uno spazio curato e accessibile, un luogo dove i proprietari possano recarsi per onorare la memoria dei loro amici animali. Questo focus sulla “memoria e il rispetto” è un punto chiave che differenzia la proposta da una semplice questione logistica, elevandola a un atto di riconoscimento del valore sentimentale di questi legami.

L’atto congiunto tra il Pd e Guglionesi Progressista, pur non essendo ancora un’approvazione definitiva, ambisce a dimostrare che, anche in un contesto politico, l’Amministrazione e i gruppi di opposizione possono lavorare in sintonia per il bene della comunità, trovando punti di convergenza su temi importanti e trasversali. Questo dialogo costruttivo e questa collaborazione, se portati a termine con successo, potrebbero rappresentare un esempio positivo di politica orientata al bene comune.

Il prossimo passo sarà la discussione in Consiglio comunale, dove si valuterà la fattibilità e la concretezza di questa proposta, che ha già suscitato grande interesse e apprezzamento tra i cittadini di Guglionesi.