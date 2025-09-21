Cinghiali ‘assediano’ via Mantova: “Abbiamo paura a scendere sotto casa”

TERMOLI. In via Mantova e nelle strade limitrofe, la quotidianità dei residenti è stata stravolta. Da giorni, gruppi di cinghiali si aggirano tra i palazzi, nei cortili e persino davanti ai portoni. “Siamo circondati. I ragazzi hanno paura a uscire con lo scooter, le signore evitano di portare il cane giù. È diventato impossibile vivere serenamente”, raccontano gli abitanti.

La tensione è palpabile. Le segnalazioni si moltiplicano, ma le risposte istituzionali sembrano un rimpallo infinito: “Abbiamo allertato i Carabinieri forestali, che ci hanno indirizzato alla Polizia locale, la quale ci ha rimandato all’Asrem”.

Il fenomeno non è nuovo, ma ha raggiunto livelli mai visti. “Sono creature che hanno bisogno dei loro spazi, certo. Ma noi viviamo qui da cinquant’anni. Forse stavolta sono loro a invadere il nostro spazio, non il contrario. Sembra di vivere nella savana africana”.

L’ordinanza comunale di abbattimento, emessa ad aprile e poi revocata ad agosto, ha lasciato un vuoto operativo. Ora la gestione è affidata all’Osservatorio regionale tecnico-scientifico, ma i cittadini lamentano l’assenza di interventi visibili e tempestivi.

I residenti chiedono un piano concreto: pattugliamenti, recinzioni, interventi di selecontrollo e un canale diretto per le segnalazioni. “Non vogliamo soluzioni drastiche, ma sicurezza e rispetto. Non possiamo vivere barricati in casa”.