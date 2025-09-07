Codici bianchi e infermieri, Di Pardo individua i nuovi obiettivi del San Timoteo

TERMOLI. Non ha più formalmente le deleghe alla sanità, ma non ha mai smesso di occuparsene, così come di recarsi negli ospedali e un quadro puntuale sullo stato attuale del San Timoteo lo fornisce con dettaglio.

«Negli ultimi due anni, l’ospedale San Timoteo di Termoli ha vissuto una trasformazione profonda, passando da una situazione critica a una realtà in netta ripresa». Roberto Di Pardo lo racconta con chiarezza: «Oggi il San Timoteo è un ospedale che funziona, con reparti strutturati, primari assegnati e un controllo di gestione che certifica la crescita. Non si nega che ci siano ancora criticità da affrontare, ma il quadro generale è incoraggiante. Ogni reparto ha un suo responsabile: in medicina il dottor Rocchia, in ortopedia il dottor Gagliardi, e dal primo ottobre anche la chirurgia avrà il suo primario. Il ritorno del dottor Enzo Biondelli ha segnato una svolta nel reparto di ostetricia e ginecologia, alleggerendo il carico del dottor Flocco e permettendo una migliore distribuzione delle competenze. È doveroso, sottolinea Di Pardo, ringraziare quei medici che hanno tenuto in piedi l’ospedale nei momenti più difficili, come il dottor Flocco, e tanti altri che hanno lavorato con dedizione anche quando le condizioni erano tutt’altro che ideali».

Per Di Pardo, i numeri parlano chiaro: gli interventi ortopedici sono passati da 300 a 750 nel 2024, e già al 6 settembre 2025 se ne contano circa 450, segno che il trend positivo continua. Particolarmente significativo è il rilancio della cardiologia, con un reparto di emodinamica operativo h24. Di Pardo racconta un episodio personale: nel 2022 fu colpito da un infarto proprio in un giorno in cui il reparto era attivo. «Se fosse successo 24 ore prima, probabilmente non sarei qui a raccontarlo», dice, sottolineando l’importanza vitale di questo servizio.

Tuttavia, la carenza di personale infermieristico resta una delle principali sfide. I concorsi per medici sono stati fatti, ma quelli per infermieri no, e questo squilibrio si riflette nei dati. Il pronto soccorso di Termoli, soprattutto in estate, è sotto pressione: la popolazione raddoppia e con essa gli accessi, spesso impropri. L’80% sono codici bianchi, casi che non richiederebbero un accesso ospedaliero.

Rimane aperta la questione del commissariamento della sanità molisana. Per uscirne, è necessario evitare il disavanzo, ma la struttura del sistema sanitario regionale rende difficile questo obiettivo. Con quattro ospedali da mantenere per una popolazione di circa 300.000 persone, i costi si moltiplicano. Lo Stato ha stanziato un contributo aggiuntivo di 20 milioni, ma solo 14,7 sono destinati al Molise. Per evitare un disavanzo strutturale di 30-50 milioni l’anno, servirebbe un contributo statale di almeno 750-780 milioni. A questo si aggiungono le spese accessorie, come farmaci, energia e smaltimento rifiuti, che incidono pesantemente sul bilancio. «La Tachipirina che prima costava 4,50 euro oggi arriva anche a 11», osserva Di Pardo, evidenziando come l’aumento dei costi colpisca anche gli ospedali.