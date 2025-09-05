Colle Macchiuzzo: nuova struttura sportiva e campo calcetto ristrutturato

TERMOLI. Questa mattina sono iniziati i lavori che consistono nella realizzazione di un campo di basket delle dimensioni complessive di m 32 x 19, completo di illuminazione e di un percorso pedonale per l’accesso allo stesso in Via delle Rose, e nel ripristino della pavimentazione e delle reti perimetrali del campo di calcetto di Via delle Orchidee.
Nello specifico, i lavori consistono in:
- Scavo di sbancamento dell’area interessata al piano di posa del campo per uno spessore medio di 30 cm.
- Formazione di rilevato con misto di cava compattato per uno spessore di 20 cm.
- Realizzazione di 2 plinti di fondazione in calcestruzzo armato delle dimensioni m 2,00 x 2,00 x 1,00 per il sostegno dell’impianto tabellone.
- Massetto in calcestruzzo con rete elettrosaldata diametro 5 mm, maglia 20×20, spessore 10 cm, costituente il piano del campo delle dimensioni m 32 x 19.
- Rifinitura antisdruciolo per pavimentazioni in calcestruzzo e applicazione di rivestimento poliuretanico bicomponente per il piano finito del campo.
- Installazione di 2 tabelloni in resina melaminica, completo di cerchio e retina, costituiti da monotubo con palo zincato sezione quadra, dimensioni cm 180×105.
- Protezione antinfortunistica per palo tabellone in gommilene ricoperto in PVC.
- Realizzazione di impianto di illuminazione formato da:
- 6 corpi illuminanti a LED installati a testa palo, riflettore in policarbonato, ottica in metacrilato, diffusore in vetro temprato, 58 W, installati su pali in vetroresina per illuminazione pubblica, pali sostenuti da basamento in cls cm 50x50x80;
- 6 pozzetti in materiale plastico delle dimensioni cm 40x40x40 per collegamento dispersore e cavi adduzione;
- Cavidotto per collegamento corpi illuminanti al quadro elettrico di comando;
- Quadro elettrico preassemblato per impianti di pubblica illuminazione con armadio dimensioni cm 70x50x25 con portello di chiusura lucchettabile, alimentazione monofase con interruttore generale magnetotermico completo di sganciatore e relè differenziale.
- Percorso pedonale pavimentato formato da:
- Primo strato di telo antiradici;
- Cordoli laterali in calcestruzzo di colore grigio posati su letto di malta, sezione cm 8x25x100;
- Rilevato con misto di cava compattato dello spessore di 20 cm;
- Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso posati su riporto di sabbia 3-5 cm, compattati con piastra vibrante e sigillati con sabbia fine.
- Sistemazione dell’area a verde circostante il campo.