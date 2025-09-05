Colle Macchiuzzo: nuova struttura sportiva e campo calcetto ristrutturato

TERMOLI. Questa mattina sono iniziati i lavori che consistono nella realizzazione di un campo di basket delle dimensioni complessive di m 32 x 19, completo di illuminazione e di un percorso pedonale per l’accesso allo stesso in Via delle Rose, e nel ripristino della pavimentazione e delle reti perimetrali del campo di calcetto di Via delle Orchidee.

Nello specifico, i lavori consistono in: