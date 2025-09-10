Comitato Più Alberi: «Cosa rimane della grande piantumazione di Rete Clima e Comune di Termoli?»

TERMOLI. Il comitato Più Alberi già si era espresso in modo critico sull’intervento di via delle Tamerici, ora chiede «Cosa rimane della grande piantumazione di Rete Clima e Comune di Termoli?»

«Lunedì 8 settembre il comitato Più Alberi è tornato sui terreni di via delle Tamerici, per constatare lo stato vegetativo dei 1250 alberi messi a dimora lo scorso 9 aprile da Rete Clima, partner tecnico dell’iniziativa, in collaborazione con il Comune di Termoli – assessorato all’Ambiente e Intesa San Paolo, partner finanziario.

Gli alberi sono stati piantati in 3 aree differenti e in numero eterogeneo. I soci del comitato, che sono soliti monitorare regolarmente gli alberi della città, hanno contato tutte le piante ancora presenti ed ecco cosa è emerso:

circa il 40% degli alberi è morto;

gli alberi sopravvissuti denotano una grande sofferenza dovuta alla siccità (parti secche, ricacci dalle radici, poche foglie verdi);

gli aceri e i lecci sono quasi tutti morti;

pini e frassini gli alberi più resistenti.

Com’è noto a tutti, il nostro comitato si impegna da sempre per salvaguardare il patrimonio arboreo della città e per accrescere il numero di alberi del nostro territorio. Vedere sprecato un tal quantitativo di risorse naturali, dovuto per lo più alla mancanza di una cura costante, perdere 500 alberi dopo appena 4 mesi, e ancora di più sprecare tempo prezioso per contrastare gli effetti dell’incalzante cambiamento climatico, non solo ci dispiace, ci preoccupa e ci indigna.

Crediamo che non sia sufficiente fare solo dei tentativi per rendere più verde la nostra città, è diventato doveroso e indispensabile prendersi cura regolarmente del verde esistente, considerarlo un bene prezioso e vitale e pianificare con lungimiranza nuove piantumazioni con garanzia di attecchimento. Altrimenti resta solo la propaganda.

Gli alberi non sono un inerme arredo urbano, sono essenziali per la vita. Garantire il loro benessere significa garantire anche il nostro.

Augurandoci che gli errori di noncuranza siano da monito e sprono per chi è chiamato a gestire con serietà il verde cittadino, il verde di tutti noi e di quelli che saranno i cittadini di domani, rinnoviamo l’invito al Comune di Termoli a fare rete col territorio, a dare seguito ai buoni propositi sull’ambiente dichiarati in campagna elettorale, e a non dimenticare che se si vogliono avere più alberi a Termoli il primo passo è piantarli, il secondo è garantirgli la cura per la sopravvivenza».