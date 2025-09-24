Commercio e turismo, borse di studio e bonus formativi

CAMPOBASSO. L’Ebrac (Ente Bilaterale Regionale Commercio) ed Ebrat (Ente Bilaterale Regionale Turismo) annunciano il bando annuale a sostegno di aziende e lavoratori del settore in Molise, con un fondo totale di 40.000 euro per il 2025/2026, suddiviso in due bandi distinti:
- uno per la formazione aziendale
- uno per borse di studio e premi di laurea per i figli dei dipendenti.
L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra le organizzazioni sindacali e datoriali che compongono gli enti (Confcommercio, Fipe, Federalberghi, Fiavet, Faita, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil), mira a rafforzare il ruolo del bilateralismo e a fornire un supporto concreto a chi opera nel settore.
Possono partecipare le aziende e i lavoratori in regola con i versamenti e iscritti da almeno sei mesi agli Enti Bilaterali.
Formazione gratuita per le Aziende
È stato stanziato un fondo di 20.000 euro per erogare bonus formativi alle aziende, mirati a coprire i costi della formazione obbligatoria (RSPP, RLS, Primo Soccorso, Antincendio).
L’obiettivo è incentivare la sicurezza e l’aggiornamento professionale all’interno delle imprese.
I contributi sono suddivisi in base alla dimensione aziendale:
- 140 bonus da 50€ per aziende fino a 5 dipendenti
- 20 bonus da 100€ per aziende da 6 a 10 dipendenti
- 15 bonus da 200€ per aziende da 11 a 20 dipendenti
- 10 bonus da 300€ per aziende da 21 a 50 dipendenti
- 10 bonus da 500€ per aziende con oltre 51 dipendenti
Sostegno all’istruzione per i figli dei lavoratori
Altri 20.000 euro sono destinati al diritto allo studio per i figli dei dipendenti, con borse di studio e premi di laurea per l’anno scolastico 2025/2026.
Le opportunità includono:
- 10 Premi di Laurea da 500€
- 30 Borse di Studio da 200€ per studenti delle scuole medie
- 30 Borse di Studio da 300€ per studenti delle scuole superiori
Per accedere a questi contributi, l’ISEE familiare del richiedente non deve superare i 35.000 euro.
Verrà data priorità ai casi di disabilità.
Scadenze e modalità di partecipazione
Le domande per entrambi i bandi possono essere presentate dal 2 ottobre 2025 ed entro le ore 12:00 del 20 novembre 2025.
Le richieste devono essere inviate tramite raccomandata A/R o PEC, seguendo scrupolosamente le istruzioni e la documentazione richiesta.
Il bando è reperibile:
- sulla home page di Confcommercio Molise (www.confcommerciomolise.it)
- presso la segreteria delle sedi Ebrac ed Ebrat a Campobasso
- presso le segreterie sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil (Campobasso, Termoli, Isernia)
L’assegnazione avverrà fino a esaurimento fondi, seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
Per informazioni e modulistica:
- Tel: 0874/493194 – 3664170053
- Email: entebilateralemolise@gmail.com