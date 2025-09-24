Commercio e turismo, borse di studio e bonus formativi

CAMPOBASSO. L’Ebrac (Ente Bilaterale Regionale Commercio) ed Ebrat (Ente Bilaterale Regionale Turismo) annunciano il bando annuale a sostegno di aziende e lavoratori del settore in Molise, con un fondo totale di 40.000 euro per il 2025/2026, suddiviso in due bandi distinti:

uno per la formazione aziendale

uno per borse di studio e premi di laurea per i figli dei dipendenti.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra le organizzazioni sindacali e datoriali che compongono gli enti (Confcommercio, Fipe, Federalberghi, Fiavet, Faita, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil), mira a rafforzare il ruolo del bilateralismo e a fornire un supporto concreto a chi opera nel settore.

Possono partecipare le aziende e i lavoratori in regola con i versamenti e iscritti da almeno sei mesi agli Enti Bilaterali.

Formazione gratuita per le Aziende

È stato stanziato un fondo di 20.000 euro per erogare bonus formativi alle aziende, mirati a coprire i costi della formazione obbligatoria (RSPP, RLS, Primo Soccorso, Antincendio).

L’obiettivo è incentivare la sicurezza e l’aggiornamento professionale all’interno delle imprese.

I contributi sono suddivisi in base alla dimensione aziendale:

140 bonus da 50€ per aziende fino a 5 dipendenti

per aziende fino a 5 dipendenti 20 bonus da 100€ per aziende da 6 a 10 dipendenti

per aziende da 6 a 10 dipendenti 15 bonus da 200€ per aziende da 11 a 20 dipendenti

per aziende da 11 a 20 dipendenti 10 bonus da 300€ per aziende da 21 a 50 dipendenti

per aziende da 21 a 50 dipendenti 10 bonus da 500€ per aziende con oltre 51 dipendenti

Sostegno all’istruzione per i figli dei lavoratori

Altri 20.000 euro sono destinati al diritto allo studio per i figli dei dipendenti, con borse di studio e premi di laurea per l’anno scolastico 2025/2026.

Le opportunità includono:

10 Premi di Laurea da 500€

30 Borse di Studio da 200€ per studenti delle scuole medie

per studenti delle scuole medie 30 Borse di Studio da 300€ per studenti delle scuole superiori

Per accedere a questi contributi, l’ISEE familiare del richiedente non deve superare i 35.000 euro.

Verrà data priorità ai casi di disabilità.

Scadenze e modalità di partecipazione

Le domande per entrambi i bandi possono essere presentate dal 2 ottobre 2025 ed entro le ore 12:00 del 20 novembre 2025.

Le richieste devono essere inviate tramite raccomandata A/R o PEC, seguendo scrupolosamente le istruzioni e la documentazione richiesta.

Il bando è reperibile:

sulla home page di Confcommercio Molise (www.confcommerciomolise.it)

(www.confcommerciomolise.it) presso la segreteria delle sedi Ebrac ed Ebrat a Campobasso

a Campobasso presso le segreterie sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil (Campobasso, Termoli, Isernia)

L’assegnazione avverrà fino a esaurimento fondi, seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.

Per informazioni e modulistica: