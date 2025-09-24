Contrasto agli illeciti societari: accordo tra Procura e Guardia di Finanza

CAMPOBASSO. Nella giornata di ieri, presso la Procura Generale della Repubblica di Campobasso, è stato siglato un accordo con la Guardia di Finanza per una più stretta collaborazione nell’accertamento degli illeciti e nell’irrogazione delle sanzioni amministrative a carico di società di capitali e altri soggetti giuridici.

Si intende così perseguire l’efficace attuazione della disciplina sulla responsabilità degli enti in presenza di reati, come ad esempio:

frodi fiscali

truffe ai danni dei bilanci pubblici

riciclaggio

altri reati che generano benefici economici a loro favore.

L’intesa prevede il sistematico monitoraggio di tutte le indagini relative ai delitti “presupposto”, in modo da avviare per tempo gli approfondimenti necessari alla verifica delle condizioni di legge e all’accertamento della situazione patrimoniale e finanziaria del soggetto economico indagato.

È contemplata anche l’istituzione di una cabina di regia, per affrontare preventivamente ogni potenziale dubbio interpretativo o applicativo, nonché momenti formativi orientati al perfezionamento delle procedure adottate.

Infine, un gruppo di coordinamento si occuperà dell’individuazione di percorsi investigativi condivisi.

All’incontro hanno partecipato anche i tre Procuratori della Repubblica del Distretto, oltre ai Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di Campobasso e Isernia.