Contucci: «Intervento strategico per la tutela del litorale»



MONTENERO DI BISACCIA. La sindaca Contucci commenta l’intervento strategico per la tutela del litorale.

«Un finanziamento da 4,5 milioni di euro è stato assegnato ai Comuni di Montenero di Bisaccia e Petacciato (oltre a quelli per Termoli e Campomarino), per contrastare l’erosione costiera, fenomeno che da anni minaccia il tratto a sud del porto turistico, dove il mare avanza di diversi metri ogni anno».

La Contucci sottolinea l’importanza dell’investimento: «Si tratta di una risposta concreta a un’esigenza che la nostra comunità attendeva da tempo e che finalmente riceve l’attenzione che merita».

I lavori interesseranno il tratto compreso tra l’idrovora di Montenero e la pineta di Petacciato, con interventi mirati alla salvaguardia dell’ambiente e delle infrastrutture costiere.

Contucci ha espresso gratitudine al presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e agli assessori regionali Michele Iorio e Michele Marone, insieme alla struttura tecnica regionale, per l’impegno profuso nel raggiungimento di questo risultato: «Un passo decisivo per la tutela del nostro territorio».