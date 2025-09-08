Corsi formativi sul campo per i Vigili del fuoco

CAMPOBASSO. Lo scorso 5 settembre si è concluso il Corso Interprovinciale Tas 1 (Topografia Applicata al Soccorso), organizzato dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Molise presso il comando di Campobasso.

Il corso, a cui hanno partecipato 16 discenti è stato portato a termine con successo grazie al prezioso contributo dei formatori del Comando di Campobasso. Il Corso Tas1 è il primo dei due step necessari per il raggiungimento dell’abilitazione Tas2, abilitazione sempre più impiegata negli scenari emergenziali, che spaziano dai terremoti alle alluvioni fino alla ricerca ed al soccorso di persone disperse in aree impervie.

Durante il percorso formativo i discenti hanno acquisito nozioni essenziali per il corretto utilizzo degli strumenti topografici e cartografici utili in particolari scenari di Soccorso Tecnico Urgente.

Nello specifico, è stato illustrato loro il sistema Gps e la relativa elaborazione dei dati geo-referenziati, l’utilizzo delle carte topografiche e le tecniche di zonizzazione per l’attività di ricerca di persone disperse. In ultimo sono state effettuate due esercitazioni esterne, una presso il bosco Faiete nel comune di Campobasso, all’interno della struttura delle Guardie Ambientali, e l’altra presso l’area delle cave del Comune di Campochiaro.

In quest’ultima esercitazione è stata simulata una ricerca di persona dispersa, in cui sono state messe in campo tutte le conoscenze e competenze acquisite durante il corso. L’esercitazione di ricerca persona dispersa si è svolta secondo le previsioni ed ha consentito di tracciare e trasferire, su supporto cartografico digitale dello scenario operativo, le tracce registrate dalle squadre di terra.