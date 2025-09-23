Corteo per la Palestina: il Molise si mobilita, libertà di voto sulla mozione in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Dopo la grande partecipazione alla manifestazione di ieri mattina, a Termoli, una giornata di partecipazione civile e tensione politica attraversa il Molise anche oggi, martedì 23 settembre, con il corteo regionale in solidarietà alla Palestina che ha visto decine di cittadini, associazioni e attivisti sfilare da Piazza San Francesco fino alla sede del Consiglio Regionale.

L’iniziativa, promossa dal movimento “Molise con la Palestina”, si è inserita nel più ampio contesto nazionale di mobilitazioni contro il conflitto in corso a Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla.



Tra bandiere palestinesi, striscioni e slogan come “A sionisti di Israele si risponde bon vento Sud”, il corteo ha espresso una richiesta chiara: che le istituzioni regionali prendano posizione contro il genocidio in atto e interrompano ogni forma di complicità, diretta o indiretta, con l’occupazione israeliana. Particolarmente significativa la presenza di giovani, studenti e rappresentanti del mondo associativo, che hanno ribadito il valore universale dei diritti umani e della solidarietà internazionale.

La mozione in Consiglio regionale

In parallelo alla manifestazione, è approdata in aula una mozione che chiede al Consiglio regionale del Molise di esprimere una posizione ufficiale a favore della popolazione palestinese, condannando le violenze e promuovendo azioni concrete di cooperazione e sensibilizzazione. Viene lasciata libertà di voto ai consiglieri, evitando imposizioni di partito e riconoscendo la delicatezza del tema.

Un Molise che non resta in silenzio

Il corteo e la mozione rappresentano un momento di svolta per la coscienza civica regionale. In un contesto nazionale segnato da oltre 60 manifestazioni simultanee e uno sciopero generale indetto dai sindacati di base, Molise continua a far sentire la propria voce. “Siamo tutti palestinesi”, recitava uno dei cartelli esposti durante la manifestazione, a testimonianza di un sentimento diffuso di empatia e indignazione.

