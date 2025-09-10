Da “Chi l’ha visto?” l’appello ai termolesi per la scomparsa di Nicola Paolozza

TERMOLI. È passato quasi un mese da quando di Nicola Paolozza, ex sindaco di Baselice, si sono perse le tracce.

Era l’11 agosto quando il settantenne scomparve improvvisamente, lasciando dietro di sé soltanto domande senza risposta. Oggi, 10 settembre, il caso rimane avvolto nel mistero: le ricerche ufficiali si sono fermate, ma non l’appello della famiglia, né quello lanciato dalla trasmissione Chi l’ha visto?, che ha esteso il raggio dell’attenzione fino a Termoli.

Le telecamere di un negozio di Baselice riprendono Paolozza alle 17:55 dell’11 agosto mentre acquista un paio di guanti. Pochi minuti dopo, alle 18:20, un ciclista lo incontra su un sentiero. Poi, il silenzio. Alle 18:36 il suo cellulare risulta spento e da quel momento nessuna traccia: né del suo bastone né del secchiello bianco che portava con sé.

Per settimane, boschi e vallate del Fortore sono stati battuti metro dopo metro da Vigili del Fuoco, forze dell’ordine, Protezione Civile, Misericordia e Soccorso Alpino e Speleologico.

Persino i forestali della Comunità Montana del Fortore hanno messo a disposizione la loro conoscenza del territorio. Ma, nonostante l’imponente dispiegamento di uomini e mezzi, il risultato è stato nullo.

Le piste rimangono aperte. Potrebbe trattarsi di un allontanamento volontario — ipotesi alimentata dal fatto che Paolozza non aveva con sé i documenti — oppure di un malore improvviso che lo avrebbe colpito in una zona particolarmente impervia, rendendo quasi impossibile il ritrovamento.

A complicare il quadro si aggiunge un dettaglio emerso nelle ultime settimane: nei giorni precedenti alla scomparsa, Paolozza si era recato a Termoli, per un incontrare una donna.

Parole che aprono nuovi interrogativi:

Chi era la persona che Paolozza doveva incontrare a Termoli?

Qual era il motivo di quell’incontro?

L’incontro è davvero avvenuto?

Qualcuno lo ha visto in città quel giorno?

Mentre il tempo passa, la speranza di una svolta resta viva. L’appello lanciato da familiari e inquirenti si allarga: chiunque abbia visto Nicola Paolozza a Termoli o in altre località, o abbia informazioni utili, è invitato a rivolgersi alle forze dell’ordine o a contattare la redazione di Chi l’ha visto?.

A Baselice, intanto, la comunità resta in attesa, stretta attorno alla famiglia, nella speranza che presto arrivi una risposta a un enigma che continua a pesare come un’ombra.