Da Larino a Benevento, il giudice Michele Russo nuovo presidente del tribunale sannita

LARINO. Trasloco in vista per il presidente uscente e fino a ora facente funzioni del Tribunale di Larino, Michele Russo. Il plenum del Csm, nella seduta ultima, lo ha votato come nuovo presidente del Tribunale di Benevento, con 5 astensioni. Ora più che mai, il tribunale frentano attende che arrivi il suo successore. Russo era stato già individuato in precedenza dalla quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, con un’unica astensione, al termine di una selezione che ha visto in corsa nomi di peso della giustizia meridionale.

La nomina ora è passata al vaglio del plenum, per la ratifica finale, ottenuta il 10 settembre scorso. Russo, 62 anni, originario della Puglia e residente a Isernia, porta con sé un curriculum ampio e radicato nel territorio: già giudice e pretore a Isernia, ha ricoperto ruoli di rilievo presso il Tribunale di Campobasso, quello di Mondovì e, più di recente, come presidente di sezione a Cuneo.

Dal 2016 al 2024 è stato presidente del Tribunale di Larino, incarico che ha continuato a svolgere ad interim fino a oggi. Con lui, erano stati candidati anche Ennio Ricci, reggente del Tribunale sannita dopo il pensionamento di Marilisa Rinaldi, Antonio Buccaro, a capo della I sezione civile del Tribunale di Foggia, e Gianpiero Scocca, presidente della VII sezione civile del Tribunale di Napoli.