Da Termoli a Melbourne: la rinascita di Alessio Petti attraverso la fotografia boudoir

TERMOLI. Una storia chiama l’altra, anche agli antipodi, e lo stimolo a raccontarlo è venuto proprio dopo la lettura dell’avventura di Elia Palombino, sempre agli antipodi.

Oggi, i riflettori si accendono su Alessio Petti, che si è trasferito da Termoli a Melbourne, da quasi dieci anni.

Ci sono momenti nella vita che segnano un prima e un dopo. Per Alessio Petti, quel momento è arrivato nel 2016, quando un incendio distrusse l’ex Renault Icar di Termoli, il suo posto di lavoro. In poche ore, il futuro che aveva immaginato fino ad allora era svanito tra le fiamme. Si ritrovò davanti a un bivio: restare in Italia, ricominciare da zero e cercare un nuovo impiego, oppure rischiare tutto e tentare la sorte altrove. Alessio non ebbe dubbi: scelse la seconda strada.

Con un biglietto di sola andata in tasca e tanta determinazione, lasciò Termoli per partire verso l’Australia. Non aveva certezze, non aveva sicurezze. Aveva solo la consapevolezza che restare significava sopravvivere, mentre partire avrebbe potuto voler dire vivere davvero.

L’inizio: tra solitudine e sacrifici

Il primo approdo fu Perth, capitale del Western Australia. Per Alessio, quell’arrivo fu come ritrovarsi in un mondo completamente nuovo: una lingua che non padroneggiava, una città sconosciuta, risparmi che bastavano appena per tirare avanti qualche settimana. Nonostante tutto, decise di rischiare ancora una volta. Con quei pochi soldi comprò un’auto e partì verso le farm, dove molti ragazzi come lui cercavano lavoro stagionale.

La vita nelle campagne australiane non era semplice. Le giornate iniziavano prima dell’alba e finivano al tramonto. Le mani si sporcavano di terra, i muscoli si indolenzivano. Ma ogni sforzo era una conquista. Alessio lavorò tra tartufi, avocado e uva, entrando in aziende prestigiose come Pemberley of Pemberton e Pottinger Trufflery. La sua determinazione lo portò a diventare supervisor, un ruolo che richiedeva responsabilità e capacità organizzativa.

In quei campi, oltre alla fatica, c’era anche una straordinaria bellezza. La natura incontaminata del Western Australia lo circondava: boschi infiniti, cieli stellati, oceani dove imparò a surfare. “Erano anni durissimi – racconta – ma incredibilmente arricchenti. Ero lontano da tutto, ma vicino a me stesso”.

Nei momenti liberi viaggiava in Asia, esplorando culture e luoghi che lo avrebbero segnato profondamente. Ogni esperienza diventava un tassello di una crescita personale che andava ben oltre il lavoro manuale.

Melbourne: la città delle opportunità

Dopo l’esperienza nelle farm, Alessio decise di trasferirsi a Melbourne. Se Perth era stata la scuola della resistenza, Melbourne sarebbe stata quella delle opportunità. Ma il nuovo inizio non fu meno difficile del precedente. Per mantenersi accettò fino a cinque lavori contemporaneamente: commesso in una multinazionale come Myer, venditore di dischi, fotografo di eventi per il collettivo Eat the Beat. La sua settimana era un incastro di turni e impegni, un continuo correre da un punto all’altro della città.

In parallelo, però, iniziava a coltivare una passione che lo aveva sempre accompagnato: la fotografia. Si iscrisse alle officine di Peter Coulson, uno dei grandi maestri australiani, riconosciuto a livello internazionale per i suoi ritratti. Da allievo divenne presto manager di studio, imparando sul campo le regole di una professione che avrebbe trasformato la sua vita.

La svolta: il boudoir

Fu in quegli anni che Alessio scoprì il boudoir, un genere fotografico delicato, intimo, capace di mettere al centro la persona e la sua autenticità. Per lui non era solo un’estetica, ma una vera e propria missione. Poco prima della pandemia aprì il suo studio, Le Chat Noir Boudoir, e decise di investire tutto in questa strada.

Il boudoir, per Alessio, non è un semplice scatto. È un’esperienza trasformativa. “Ogni persona che entra nel mio studio porta con sé una storia – spiega –. Molti arrivano su consiglio di psicologi, per ritrovare fiducia dopo momenti difficili, per superare lo stress o semplicemente per riscoprirsi. Attraverso le mie immagini li aiuto a vedersi con occhi nuovi, a recuperare autostima e forza interiore”.

Le sue sessioni sono viaggi dentro sé stessi, percorsi di consapevolezza che vanno ben oltre la fotografia. Non è un caso che oggi Alessio sia l’unico fotografo boudoir italiano nello stato del Victoria.

Riconoscimenti e successi

La sua determinazione e il suo talento non sono passati inosservati. Il suo studio è stato premiato più volte come migliore nel settore, fino ad arrivare nel 2022 a un riconoscimento internazionale: la testata americana Peerspace gli ha assegnato un argento globale, consacrandolo come uno dei professionisti più apprezzati a livello mondiale.

Parallelamente, le sue immagini hanno trovato spazio anche su testate giornalistiche di moda internazionale, a conferma di un percorso artistico ormai consolidato e sempre in crescita.

Ma ciò che più lo gratifica non sono i premi o le pubblicazioni: è vedere negli occhi dei suoi clienti la trasformazione che avviene dopo una sessione. “Il boudoir non è una questione di posa o di bellezza esteriore. È un incontro con sé stessi. È la possibilità di guardarsi allo specchio e dirsi: valgo, sono forte, sono io”.

Le radici che non si dimenticano

Nonostante il successo, Alessio non ha mai reciso il legame con le sue origini. Termoli e Campomarino sono sempre con lui, un filo invisibile che lo lega all’Italia anche dall’altra parte del mondo. “Sono orgoglioso di portare con me la bandiera del mio Paese e delle mie radici nella città che considero la più bella d’Australia: Melbourne”. Ogni traguardo raggiunto è anche un omaggio alla terra da cui è partito. Una dimostrazione che, anche quando tutto sembra perduto, si può rinascere.

Una lezione universale

La storia di Alessio Petti non è solo quella di un giovane che ha fatto fortuna all’estero. È la storia di un uomo che ha saputo trasformare una perdita in una rinascita, una sconfitta in una missione. Dall’incendio che cancellò il suo posto di lavoro a Termoli, fino agli studi fotografici di Melbourne, il suo cammino è fatto di coraggio, sacrificio e visione.

Oggi, attraverso la fotografia boudoir, continua a restituire agli altri quella forza che lui stesso ha trovato lungo il suo percorso. Ogni scatto è un invito a credere in sé stessi, a guardarsi con occhi nuovi, a scoprire che dentro ciascuno di noi esiste una bellezza capace di resistere a tutto.

E così, tra i grattacieli australiani e le spiagge battute dal vento, brilla ancora una luce che viene dal Molise. La luce di chi non si è arreso e ha saputo reinventarsi. La luce di Alessio Petti.