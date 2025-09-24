Dal 6 ottobre parte a Termoli il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni



TERMOLI. Il Comune di Termoli, a partire da lunedì 6 ottobre 2025, avvierà il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, promosso da Istat, con l’obiettivo di aggiornare il patrimonio informativo statistico nazionale e conoscere meglio il Paese in cui viviamo.

Il censimento, che ha sostituito la tradizionale rilevazione decennale, si svolge ogni anno su campioni rappresentativi di famiglie, permettendo di raccogliere dati più tempestivi e accurati per orientare le politiche pubbliche e migliorare i servizi sul territorio.

La rilevazione si articolerà in due modalità: la Componente da Lista (L2), che coinvolge famiglie o singoli individui selezionati da Istat e invitati tramite lettera nominativa a compilare autonomamente il questionario online sul sito istat.it, e la Componente Areale (A), che prevede la visita di un rilevatore incaricato dal Comune e munito di tesserino identificativo, il quale condurrà interviste dirette presso le abitazioni. Nei territori interessati da questa seconda modalità, le persone saranno informate tramite locandine e lettere non nominative.

Partecipare al censimento è un obbligo di legge, ma soprattutto un gesto di responsabilità civica: contribuire alla raccolta di dati statistici significa dare voce alla propria comunità e favorire una lettura più autentica e aggiornata della realtà locale e nazionale.

Il censimento, istituito per la prima volta nel Regno d’Italia nel 1861, ha accompagnato la storia del Paese attraverso guerre, migrazioni, boom economici e trasformazioni sociali, diventando uno strumento fondamentale per comprendere chi siamo e come viviamo.

Per assistenza o informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Comunale Censimento del Comune di Termoli, situato in Via Martiri delle Foibe, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:00. È inoltre attivo il Numero Verde Istat 1510, disponibile tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00.

Un censimento non è solo una raccolta di dati: è un racconto collettivo che si rinnova, una fotografia del presente che costruisce il futuro