Dall’arresto cardiaco sul ring alla nuova vita: «Quando si chiude una porta, si apre un portone»

TERMOLI. “Quando si chiude una porta, si apre un portone”. Il ringraziamento di Vincenzo Pio Porreca, atleta Pro di Kickboxing.

Voglio esprimere un pensiero profondo e un sentito ringraziamento all’Utic di Termoli, in particolare al primario Prof. Magri e al dott. D’Uva, cardiologo, che hanno preso in carico il mio caso con grande professionalità e umanità. Dopo attente valutazioni, mi hanno indirizzato ad Ancona, dal luminare Prof. Antonio Dello Russo, noto per seguire campioni dello sport. Questa volta, è toccato a me.

Sono Vincenzo Pio Porreca, ho 20 anni e sono un atleta Pro di Kickboxing originario di Termoli. Durante un incontro sul ring, sono stato colpito da un malore improvviso che ha causato un arresto cardiaco. Mi è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, lo stesso dispositivo utilizzato da sportivi come il calciatore Edoardo Bove, i ciclisti Peter Sagan, Diego Ulissi, Elia Viviani e Mario Cipollini.

Secondo le linee guida nazionali di Medicina e Cardiologia dello Sport, i portatori di defibrillatori impiantabili non possono praticare sport a livello agonistico. Di conseguenza, non potrò più combattere. Solo chi ha vissuto lo sport con passione può comprendere il dolore di ricevere una notizia simile. Tuttavia, era una decisione che avevo già accettato prima dell’intervento, consapevole che le mie condizioni non permettevano un ritorno sul ring.

Non so cosa mi riserva il futuro, ma so che quando si chiude una porta, si apre un portone.

Voglio ringraziare di vero cuore il mio maestro Gianfranco Capurso e tutto il Team Capurso, che mi hanno accompagnato in questo bellissimo viaggio fatto di sacrifici e sogni, senza mai dubitare delle mie capacità. Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me: la ThayBox, la WKF, i maestri, i coach e tutti i fighters che mi sono stati vicini con i loro messaggi.

Sono felice di ciò che ho intrapreso e di aver condiviso il ring con atleti di altissimo livello. Dio sa dove sarei potuto arrivare… e anche io lo so. Naturalmente, sono infinitamente grato di poterlo raccontare e di essere qui a ringraziare tutti.

Un pensiero speciale va a mia madre, alla quale chiedo scusa per ogni capello bianco che le ho causato, e a mia sorella, il mio scudo e la mia colonna, che mi ha sempre seguito e incoraggiato fin da bambino nella mia passione per gli sport da combattimento.

Detto questo, sono grato di stare bene, con la consapevolezza di quanto possa valere la vita.

P.S. Non smetterò mai di sognare. Chissà, un giorno le cose cambieranno».