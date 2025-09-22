Dall’estate all’autunno: la magia dell’equinozio

​​TERMOLI. Oggi, 22 settembre, il tempo si ferma per un istante magico. Non è solo la fine dell’estate, ma un vero e proprio passaggio di testimone tra le stagioni, sancito dall’equinozio d’autunno.

​Sebbene il sole continui a scaldare la nostra costa adriatica, oggi accade qualcosa di straordinario: le ore di luce e di buio si equivalgono, regalandoci un perfetto e fugace equilibrio.

​Questo equilibrio ha un nome che arriva dall’antico latino: aequinoctium, che significa “notte uguale”.

Durante questo evento astronomico, l’asse terrestre non è inclinato né verso il Sole né lontano da esso. È come se il nostro pianeta si mettesse in posizione di riposo, permettendo al Sole di brillare esattamente sopra l’equatore.

In questo momento di perfetta armonia, ogni angolo del mondo, compresa la nostra Termoli, sperimenta un’uguale distribuzione tra giorno e notte.

​Mentre l’ultimo saluto dei turisti estivi si perde nel vento, la città si prepara a indossare una veste nuova.

Le giornate si accorciano, le notti si allungano e l’atmosfera si fa più intima e riflessiva. È il momento ideale per riappropriarsi dei nostri luoghi: perdersi in una passeggiata sul lungomare, ammirare il suggestivo Castello Svevo che si staglia contro il cielo crepuscolare o riscoprire il Borgo Antico senza la frenesia di agosto.

​L’ultimo tramonto d’estate di quest’anno è previsto per le 18:57, non è solo l’orario di un tramonto, ma il momento in cui l’estate saluta definitivamente i suoi colori vivaci e la sua energia travolgente, per lasciare spazio alle sfumature calde, avvolgenti e più segrete dell’autunno.

Un finale spettacolare per una stagione, e un incantevole inizio per la successiva.

Eliana Ronzullo