Depuratore del Cosib, al via l’iter per completare l’impianto

TERMOLI. A Termoli si compie un passo decisivo per il completamento funzionale dell’impianto di depurazione consortile della Valle del Biferno. Con la determinazione dirigenziale n. 111 dell’8 settembre 2025, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale (Cosib) ha affidato direttamente all’ingegnere Luca Di Domenico l’incarico tecnico per la procedura di Verifica di assoggettabilità a Via, coordinata alla Valutazione di incidenza ambientale (VIncA), richiesta dalla Regione Molise.

Questo passaggio si inserisce in un iter avviato nel 2023, quando furono introdotte modifiche progettuali considerate “non sostanziali” e quindi approvate per silenzio-assenso. Tuttavia, le osservazioni dell’Arpa Molise e i rilievi degli uffici regionali hanno reso necessaria un’integrazione documentale più approfondita, soprattutto per la vicinanza dell’impianto ai siti tutelati della Rete Natura 2000, come il fiume Biferno e il Lago di Guardialfiera.

Il procedimento, soggetto a chiarimenti e aggiornamenti, ha visto il Cosib confermare la volontà di rispettare le prescrizioni ambientali senza interrompere i lavori già avviati. La condizione è chiara: le opere possono proseguire, ma l’esercizio del nuovo impianto sarà subordinato al completamento del percorso autorizzativo.

Il progetto entra così in una fase cruciale, dove si intrecciano esigenze infrastrutturali e tutela ambientale, in un’area strategica per l’attività consortile.