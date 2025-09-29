“DesTEENazione – Desideri in azione”: si parte col progetto destinati ai ragazzi nel basso Molise

ACQUAVIVA COLLECROCE. Prende avvio nell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli il progetto “DesTEENazione – Desideri in azione”, inserito nel Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 e destinato a creare nuove opportunità di crescita, inclusione e partecipazione per i ragazzi tra gli 11 e i 18 anni. Il primo appuntamento si svolge alle 9, presso la Sala Consiliare del Municipio di Acquaviva Collecroce, e sarà l’occasione per avviare un percorso di lavoro condiviso che prevede la mappatura degli stakeholders, la condivisione delle esperienze già attive, l’individuazione dei luoghi di incontro per i giovani e l’analisi dei fabbisogni espressi dalle comunità locali. All’incontro sono stati invitati i sindaci e gli assessori alle politiche sociali dei comuni di Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Civitacampomarano, Guardialfiera, Lupara, Montefalcone nel Sannio, Montecilfone, Montemitro, Palata, San Felice del Molise e Termoli, insieme al Servizio Sociale Professionale rappresentato da Eleonora Iuliani, Federica Pascarelli, Iolanda Lanzone, Mariella Tenaglia e Francesca Giangiacomo, e al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale A. Ricciardi di Palata, prof.ssa Tamara Viviana Isler.

A coordinare il percorso sarà l’Ats di Termoli, con il supporto degli ETS partner della co-progettazione, ovvero Sirio Società Cooperativa Sociale (mandataria) e Circolo MCL – Un Paese per Giovani APS (mandante). La regia operativa è affidata al Coordinatore Strategico Programmatico Stefano Mucciarella (Ats di Termoli), ai Coordinatori Tecnici Anna Bombini (Sirio Soc. Coop. Sociale) e Chiara Rondinelli (Un Paese per Giovani APS), con il coordinamento amministrativo curato dall’avv. Antonio Russo, Responsabile Amministrativo dell’Ufficio di Piano e Coordinatore dell’Ats di Termoli. L’iniziativa, che rientra in un più ampio programma nazionale, mira a costruire una comunità educante diffusa, capace di sostenere i desideri e le aspirazioni degli adolescenti, prevenendo situazioni di marginalità e valorizzando le risorse già presenti nei territori del basso Molise.