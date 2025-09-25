Difesa della costa: maxi-intervento da 6,9 milioni di euro



TERMOLI. La Regione Molise ha ufficialmente approvato un piano strategico da 6,9 milioni di euro per la difesa e valorizzazione della costa adriatica molisana, finanziato attraverso il Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027. L’intervento, articolato su più comuni costieri, mira a contrastare l’erosione marina, rafforzare la resilienza ambientale e ripristinare l’equilibrio tra territorio e insediamenti umani.

A Campomarino e Termoli sono previsti lavori di ripascimento delle scogliere esistenti, ciascuno per un importo di 1.200.000 euro, mentre a Montenero di Bisaccia e Petacciato verranno realizzate opere di protezione e consolidamento per un valore complessivo di 4.500.000 euro. Le azioni tecniche includono la manutenzione delle difese costiere e l’adozione di tecnologie innovative per il monitoraggio sostenibile del litorale.

“Un passo concreto verso la tutela del nostro litorale, risorsa ambientale, economica e turistica”, ha dichiarato il presidente della Regione Molise Francesco Roberti.

L’assessore al Coordinamento Fondi Europei Michele Iorio ha sottolineato l’importanza di soluzioni compatibili con la morfologia del territorio per arginare l’erosione e favorire l’equilibrio ambientale. Il progetto coinvolge direttamente i Comuni interessati, gli enti locali e le autorità competenti, in un’ottica di collaborazione istituzionale e pianificazione integrata