Diritto di famiglia, uno sportello per consulenze gratuite e riservate

TERMOLI. Giovedì prossimo, alle ore 18, presso la sala consiliare del Comune di San Martino in Pensilis, si terrà la presentazione ufficiale dello “Sportello di Diritto di Famiglia”, nato dalla convenzione tra l’Aiaf Molise (Associazione Avvocati per la Famiglia e i Minori) e il Comune di San Martino in Pensilis. Lo sportello, istituito presso il Comune, sarà un punto di riferimento per tutti i cittadini che desiderano ricevere informazioni e orientamento su tematiche familiari di grande attualità e delicatezza, come le nuove formazioni familiari, le crisi coniugali, l’affidamento dei figli minori e la violenza domestica. Opereranno al suo interno avvocati esperti in diritto di famiglia, che offriranno consulenze gratuite e riservate, illustrando gli strumenti di risoluzione delle controversie, i percorsi più adeguati da intraprendere e i tempi di accesso ai servizi disponibili. L’obiettivo è quello di promuovere una maggiore consapevolezza dei diritti riconosciuti dall’ordinamento e delle nuove procedure introdotte dal legislatore, favorendo così scelte informate e responsabili da parte delle persone e delle coppie in difficoltà, in particolare in presenza di minori.

Lo sportello si rivolge a chiunque viva situazioni di conflittualità familiare, sia in fase di separazione o divorzio, sia al termine di un’unione di fatto, sia nell’ambito di procedimenti de potestate, offrendo uno spazio di ascolto e orientamento in assoluta riservatezza. Alla presentazione interverranno il sindaco, Giovanni Di Matteo, l’assessore alle Politiche Sociali Nicola Macro, monsignor Claudio Palumbo, vescovo della Diocesi Termoli-Larino, don Nicola Mattia, Parroco di San Martino in Pensilis, Romeo Trotta, presidente Aiaf Molise e consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso, Raffaella D’Apolito, segretario Aiaf Molise, Valeria Cacchione, tesoriere Aiaf Molise, e la psicologa e psicoterapeuta Fiorella Masucci, il cui contributo sarà fondamentale per integrare l’approccio giuridico con quello psicologico, offrendo un supporto completo alle famiglie. A moderare l’incontro sarà Erika Cieri, Responsabile Territoriale Aiaf Molise per il distretto Termoli-Larino.