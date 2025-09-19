Disabilità e senso civico, “disavventure” quotidiane

TERMOLI. Senso civico, educazione, rispetto dei valori e di chi è meno fortunato. Sono elementi della società sempre meno evidenti e ad accorgersene a volte, sono coloro che vivono condizioni di disagio, come i disabili.

«Quanto accaduto nella mattinata di ieri ha il sapore dell’amaro più amaro. Non ho chiesto io il contrassegno per parcheggiare negli stalli riservati ai disabili, non lo avrei voluto avere», ci riferisce un automobilista portatore di handicap (di cui conosciamo l’identità, ma la riserviamo).

«A volte, lo stesso titolo, quasi ti condanna, nel senso che devi fare i conti con l’arroganza, la prepotenza, la cattiveria, l’ignoranza e la mancanza di empatia di alcuni “personaggi” verso il diversamente abile. Tornando a noi. Ho parcheggiato la mia autovettura provvista di regolare contrassegno nel parcheggio riservato ai disabili, in corso Umberto, in attesa di una persona.

Improvvisamente, quasi dal nulla, spunta una grossa auto di colore nero, che incurante dell’assenza di ulteriori parcheggi, dopo il mio, si posiziona in curva e con diverse e millimetriche manovre innanzi alla mia di autovettura, impedendomi di fatto la possibilità di uscire dal parcheggio che occupavo regolarmente. Richiamavo l’attenzione del pavido automobilista, suonando col clacson, ma lo stesso preso dalla mission impossibile non rispondeva.

Ritentavo e così il medesimo con fare minaccioso, si avvicinava alla mia persona riferendo testualmente: “Ti conosco, lo so che lo stai facendo apposta, sei un disabile e non dovresti avere quella macchina e soprattutto la patente se non riesci a guidare. Scendi che ti faccio vedere io come si guida”.

La mia condizione di salute già provata a causa di un incidente stradale occorso anni addietro, veniva sollecitata da un evento che mi mandava letteralmente nel panico».

Il cittadino, ha provato a far accorrere una pattuglia, ma non ce n’erano disponibili.

«Mi chiudevo in auto vedendo l’individuo particolarmente agitato. Sono stato così “prigioniero” in un parcheggio disabili, bloccato da un’altra autovettura, in attesa di qualcuno che potesse aiutarmi. Informo il talentuoso e pavido automobilista che presto la Procura della Repubblica di Larino avrà una pratica in più sul suo tavolo. Credo sia ora di dare un segnale fermo a chi crede di poter fare quello che vuole, incurante del prossimo, specialmente se portatore di handicap».