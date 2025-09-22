Disinfestazione a Termoli: intervento notturno su tutto il territorio comunale

TERMOLI. Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 settembre, il Comune di Termoli, in collaborazione con Rieco Sud Scarl, ha programmato un intervento di disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale, comprese le frazioni. L’operazione, mirata al contenimento della popolazione di insetti adulti, si svolgerà negli spazi esterni a destinazione pubblica, con particolare attenzione alle aree verdi, piazze, marciapiedi e zone ad alta frequentazione.

Gli operatori incaricati, muniti di dispositivi di protezione e attrezzature specifiche, agiranno nelle ore notturne per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza e garantire l’efficacia del trattamento.

Raccomandazioni per i cittadini:

Evitare di sostare all’aperto durante le ore dell’intervento.

Tenere chiuse porte e finestre.

Proteggere animali domestici e alimenti eventualmente esposti.

L’iniziativa rientra nel piano stagionale di igiene urbana e tutela della salute pubblica, con l’obiettivo di contrastare la diffusione di insetti potenzialmente nocivi, soprattutto in vista del prolungamento delle temperature miti che favoriscono la proliferazione.