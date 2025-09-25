Donazione di organi e tessuti: esperti a confronto nell’auditorium comunale

TERMOLI. Si terrà martedì 30 settembre il convegno dal titolo: “Doniamo gli organi. Doniamo la vita“.
L’incontro è promosso dal Comune di Termoli con la partecipazione del Lions Club Termoli Host.
Ricco il programma degli interventi: parteciperà il Sindaco Nicola Balice, che porterà il saluto dell’amministrazione comunale.
Relatori dell’incontro saranno:
- dottoressa Daniela Maccarone, medico Coordinatore Regionale per i Trapianti Abruzzo e Molise – “Donazione organi e tessuti: il panorama nazionale”.
- dottoressa Alessia Perrotti, dirigente medico Centro Regionale Trapianti dell’Aquila – “Donazione organi e tessuti: l’attività in Abruzzo e Molise”.
- dottor Giovanni Di Girolamo, medico anestesista – “La morte cerebrale”.
- dottoressa Alessandra Pomponio, Ufficiale d’Anagrafe del Comune di Termoli – “La manifestazione di volontà alla donazione”.
Seguiranno gli interventi di:
- avvocato Nicola Muricchio, Presidente Lions Club Termoli Host
- dottor Massimo Albanese, dirigente settore Affari Generali del Comune di Termoli
- dottoressa Luisa Turdò, Coordinamento Organizzativo della manifestazione
Il convegno si terrà a partire dalle ore 9:30 presso l’Auditorium Comunale di Via Elba.