X
giovedì 25 Settembre 2025
Cerca

Donazione di organi e tessuti: esperti a confronto nell’auditorium comunale

  • Redazione
  • Attualità

TERMOLI. Si terrà martedì 30 settembre il convegno dal titolo: “Doniamo gli organi. Doniamo la vita“.

DONIAMO GLI ORGANIDownload

L’incontro è promosso dal Comune di Termoli con la partecipazione del Lions Club Termoli Host.

Ricco il programma degli interventi: parteciperà il Sindaco Nicola Balice, che porterà il saluto dell’amministrazione comunale.

Relatori dell’incontro saranno:

  • dottoressa Daniela Maccarone, medico Coordinatore Regionale per i Trapianti Abruzzo e Molise – “Donazione organi e tessuti: il panorama nazionale”.
  • dottoressa Alessia Perrotti, dirigente medico Centro Regionale Trapianti dell’Aquila – “Donazione organi e tessuti: l’attività in Abruzzo e Molise”.
  • dottor Giovanni Di Girolamo, medico anestesista – “La morte cerebrale”.
  • dottoressa Alessandra Pomponio, Ufficiale d’Anagrafe del Comune di Termoli – “La manifestazione di volontà alla donazione”.

Seguiranno gli interventi di:

  • avvocato Nicola Muricchio, Presidente Lions Club Termoli Host
  • dottor Massimo Albanese, dirigente settore Affari Generali del Comune di Termoli
  • dottoressa Luisa Turdò, Coordinamento Organizzativo della manifestazione

Il convegno si terrà a partire dalle ore 9:30 presso l’Auditorium Comunale di Via Elba.