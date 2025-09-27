“Dote famiglia 2025”: contributi per lo sport dei ragazzi tra i 6 e i 14 anni

TERMOLI. Il vice Sindaco e assessore allo Sport del Comune di Termoli informa che, a seguito della conclusione della fase di adesione alla misura da parte di ASD, SSD, ETS e ONLUS di ambito sportivo, è stato pubblicato l’elenco dei corsi sportivi disponibili sul territorio nazionale.

Si invitano gli enti sportivi aderenti a verificare la correttezza dei dati inseriti e comunicare eventuali difformità all’indirizzo: dotefamiglia@governo.it.

A partire dalle ore 12.00 di lunedì 29 settembre e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sarà possibile presentare domanda sulla piattaforma dedicata, accessibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente da genitori o esercenti la potestà genitoriale di minori con età compresa tra i 6 e i 14 anni al momento della presentazione della domanda.

Per la selezione del corso sportivo, è necessario inserire il codice del corso, reperibile negli elenchi pubblicati (pdf, excel).

Si raccomanda la massima attenzione all’inserimento del codice, poiché la domanda non potrà essere modificata e la sua cancellazione comporterà la perdita della priorità acquisita.

L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE.

Per verificare il requisito dell’indicatore ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, è richiesta una dichiarazione ISEE minorenni in corso di validità.

Le istruzioni per ottenere l’ISEE sono disponibili sul sito dell’INPS: https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee.

La veridicità della dichiarazione ISEE sarà verificata automaticamente dalla piattaforma; pertanto, non è necessario allegare la dichiarazione alla domanda.

Durante la compilazione della domanda, il genitore o l’esercente la potestà genitoriale dovrà:

Compilare e allegare il presente allegato firmato (anche con firma analogica, non digitale)

(anche con firma analogica, non digitale) Allegare una copia del documento di identità in corso di validità

Si precisa che l’invio della domanda non costituisce garanzia di ricezione del contributo, che sarà assegnato solo a seguito dei necessari controlli di competenza.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata al Fondo Dote Famiglia 2025:

https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/fondo-dote-famiglia/fondo-dote-famiglia-2025-al-via-la-raccolta-di-adesioni-da-parte-di-asd-ssd-ets-e-onlus-di-ambito-sportivo

dove sono disponibili anche le FAQ.

Per richieste di informazioni o segnalazioni, è possibile scrivere all’indirizzo: dotefamiglia@governo.it