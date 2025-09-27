“Dote famiglia 2025”: contributi per lo sport dei ragazzi tra i 6 e i 14 anni

TERMOLI. Il vice Sindaco e assessore allo Sport del Comune di Termoli informa che, a seguito della conclusione della fase di adesione alla misura da parte di ASD, SSD, ETS e ONLUS di ambito sportivo, è stato pubblicato l’elenco dei corsi sportivi disponibili sul territorio nazionale.
Si invitano gli enti sportivi aderenti a verificare la correttezza dei dati inseriti e comunicare eventuali difformità all’indirizzo: dotefamiglia@governo.it.
A partire dalle ore 12.00 di lunedì 29 settembre e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sarà possibile presentare domanda sulla piattaforma dedicata, accessibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente da genitori o esercenti la potestà genitoriale di minori con età compresa tra i 6 e i 14 anni al momento della presentazione della domanda.
Per la selezione del corso sportivo, è necessario inserire il codice del corso, reperibile negli elenchi pubblicati (pdf, excel).
Si raccomanda la massima attenzione all’inserimento del codice, poiché la domanda non potrà essere modificata e la sua cancellazione comporterà la perdita della priorità acquisita.
L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE.
Per verificare il requisito dell’indicatore ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, è richiesta una dichiarazione ISEE minorenni in corso di validità.
Le istruzioni per ottenere l’ISEE sono disponibili sul sito dell’INPS: https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee.
La veridicità della dichiarazione ISEE sarà verificata automaticamente dalla piattaforma; pertanto, non è necessario allegare la dichiarazione alla domanda.
Durante la compilazione della domanda, il genitore o l’esercente la potestà genitoriale dovrà:
- Compilare e allegare il presente allegato firmato (anche con firma analogica, non digitale)
- Allegare una copia del documento di identità in corso di validità
Si precisa che l’invio della domanda non costituisce garanzia di ricezione del contributo, che sarà assegnato solo a seguito dei necessari controlli di competenza.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata al Fondo Dote Famiglia 2025:
https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/fondo-dote-famiglia/fondo-dote-famiglia-2025-al-via-la-raccolta-di-adesioni-da-parte-di-asd-ssd-ets-e-onlus-di-ambito-sportivo
dove sono disponibili anche le FAQ.
Per richieste di informazioni o segnalazioni, è possibile scrivere all’indirizzo: dotefamiglia@governo.it